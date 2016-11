Lihayhtiö HKScan selvittää epäselvyyksiä Baltian-toiminnoissaan – osa Baltian johtoryhmästä palasi töihin

Lihayhtiö HKScan on vaitonainen tarkemmista syistä, joiden takia se aloitti maanantaina sisäiset selvitykset Baltian-toiminnoistaan.

Yhtiön mukaan se haluaa selvityksellä varmistaa, että HKScanin Baltian liiketoiminnoissa on noudatettu hyvää hallintotapaa ja yhtiön toimintatapaohjetta.

Selvitys koskee Baltian toimintojen koko 11-henkistä johtoryhmää. Heistä osa on jo palannut työtehtäviinsä.

Osa on edelleen vapautettuna työtehtävistään, ja Baltian-yhtiössä on väliaikainen johto. Virosta kotoisin oleva koko konsernin markkinointijohtaja Anne Mere vastaa Baltian toiminnoista toistaiseksi. Baltian toiminnoista on vastannut tähän asti Teet Soorm.

HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen kertoo saaneensa viime viikon lopulla tietoja, joiden perusteella selvitykset aloitettiin.

”Tiedot tulivat yhtiön oman sisäisen tarkastuksen perusteella”, Latvanen sanoo.

Latvanen korostaa, että tässä vaiheessa kukaan ei ole syyllinen. Yhtiö on arvioinut, että selvitykset kestävät muutaman viikon.

Latvanen nimitettiin HKScanin toimitusjohtajaksi toukokuun lopussa.

”Otan vakavasti tällaiset selvityspyynnöt. Olen uusi toimitusjohtaja ja haluan, että organisaatio heti alusta tietää, että nämä yhdessä sovitut pelisäännöt koskevat kaikkia eikä niistä poiketa.”

Kauppalehden mukaan liha-alalla puhutaan, että Baltian toiminta olisi ollut luupin alla jo pidempään. Latvanen ei halua ottaa kantaa näihin puheisiin.

HKScan on toiminut Virossa, Latviassa ja Liettuassa vuodesta 1998 lähtien. Yhtiö osti tuolloin enemmistön Rakveren kaupungissa Virossa sijaitsevasta Rakvere Lihakombinaatista.