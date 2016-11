Mediayhtiöillä menee vaihteeksi paremmin – edellisen kerran ala kasvoi viisi vuotta sitten

Mediayhtiöistä kuuluu vuosien alakulon jälkeen vaihteeksi parempia uutisia.

Alan liikevaihto kasvoi tai pysyi ennallaan tämän vuoden kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Kasvu on vaimeaa, mutta suunta on merkittävä. Edellisen kerran alalla on koettu kahtena vuosineljänneksenä peräkkäin plus-merkkisiä liikevaihtolukuja viisi vuotta sitten.

Asiasta kertoo Viestinnän keskusliitto media-alan suhdannekatsauksessaan. Toisena vuosineljänneksenä liikevaihto suureni 0,6 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä kasvu pysyi nollan tuntumassa.

”Laimeakin kasvu on merkittävää, sillä viimeksi ala on kasvanut kahtena peräkkäisenä neljänneksenä vuonna 2011 eli viisi vuotta sitten. Näyttääkin siltä, että pitkään jatkunut liikevaihdon lasku on vaimentunut ja ala on siirtynyt laskusuhdanteesta matalasuhdanteeseen”, sanoo Viestinnän Keskusliiton ekonomisti Elias Erämaja suhdannekatsauksessa.

Viestinnän keskusliitto arvioi kuitenkin koko vuoden 2016 liikevaihdon jäävän edeltävää vuotta alhaisemmalle tasolle. Miinusta on tulossa 1,7 prosenttia. Keskusliitto arvioi, että media-alan suurin osio eli lehtien ja kirjojen kustantaminen pääsee maltilliseen kasvuun ensi vuoden aikana muun talouden myötävirrassa.

Kustannustoiminta on kehittynyt perinteisesti samaa tahtia talouden yleisen kehityksen kanssa, mutta näin ei ole käynyt viime vuosina. Noin vuodesta 2012 lähtien kehitys on digitalisaation aiheuttaman murroksen takia ollut kansantalouden yleistä kehitystä heikompaa.

Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttia. Alkuvuoden heikon kehityksen takia koko vuoden 2016 liikevaihdon ennakoidaan vielä supistuvan edellisvuoteen nähden 0,7 prosenttia.

Eniten median murros on vaikuttanut painoalaan, jonka liikevaihto on laskenut vuosien 2012–2015 aikana keskimäärin noin 4,1 prosenttia vuodessa. Painoalan osuus mediatoiminnasta on 24 prosenttia ja kustannustoiminnan 64 prosenttia. Myös painoala kasvoi pitkästä aikaa vuoden toisella neljänneksellä, kun edellisen kerran kasvua syntyi vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Kasvu oli prosentin luokka.

Varsinaista suhdannemuutosta ei ole näköpiirissä, mutta lasku on selvästi hidastunut, Viestinnän keskusliitto kertoo tiedotteessaan. Painoalan koko vuoden 2016 liikevaihdon ennakoidaan vielä supistuvan 2,9 prosenttia.

Viestinnän keskusliitto julkaisee jatkossa alan suhdannenäkymiä käsittelevän katsauksen neljä kertaa vuodessa.