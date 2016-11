Helsinkiläinen startup-yritys Bonusway on kerännyt 6,9 miljoonan euron edestä uutta rahoitusta.

Yksityisiltä sijoittajilta yritys kokosi 3,7 miljoonaa euroa pääomasijoituksia. Loput rahoituspotista Bonusway sai pankkilainoina.

Bonusway tunnettiin aiemmin nimellä Ostohyvitys.fi. Se tarjoaa palvelua, joka toimii ikään kuin bonuskorttina lukuisiin eri verkkokauppoihin.

Kuluttajat saavat pieniä bonuksia nettiostoksista, kun taas verkkokaupat saavat mahdollisesti lisää uskollisia asiakkaita.

Bonuswayn toimitusjohtaja Tatu Koistinen kertoo, että yrityksen tavoite on virtuaalista bonuskorttia kunnianhimoisempi.

”Bonus on oikeastaan vain se lisäjuttu. Me tuotamme shoppailuinspiraatiota. Keräämme esimerkiksi jo nyt 200 suosituimmasta verkkokaupasta parhaimmat alennuskampanjat ja julkaisemme ne käyttäjillemme.”

Koistisen mukaan Bonuswayn seuraava tavoite on luoda alusta, jossa käyttäjät pystyvät vinkkaamaan hyvistä tarjouksista.

”Kun saamme käyttäjät mukaan viestintään, palvelu on helpommin kasvatettavissa globaaliksi.”

Yrityksellä on hieman yli 1,5 miljoonaa käyttäjää ja 3 500 verkkokauppakumppania maailmassa.

Käyttäjistä 300 000 on tullut viimeisen puolentoista kuukauden aikana.

Bonuswayn liikevaihto oli hieman alle kaksi miljoonaa euroa viime vuonna. Tänä vuonna kasvua tulee noin 50 prosenttia.

”Nyt kasvu on kiihtynyt voimakkaasti. Ensi vuonna on ihan realistista, että liikevaihtomme kaksin- tai kolminkertaistuu.”

Bonusway toimii jo Venäjällä, Suomessa, Ruotsissa ja Turkissa sekä pian myös Tanskassa. Eniten käyttäjiä ja liikevaihto yrityksellä on Venäjällä.

”Venäjällä verkkokauppa on kasvanut todella voimakkaasti ja etenkin Kiinaan päin. Onneksi meillä on hyvä edustus kiinalaisissa verkkokaupoissa”, Koistinen kertoo.

Bonuswaylle on erityisen tärkeää saada suuret globaalit verkkokaupat kumppaneikseen, ja se on siinä jo hyvin onnistunutkin. Yrityksellä on yhteistyösopimukset esimerkiksi Ebayn, Zalandon ja Aliexpressin kanssa.

”Suomessakin kuluttajat ostavat valitettavasti paljon juuri Zalandon ja Nellyn tyyppisistä ulkomaisista kaupoista.”

3,7 miljoonan euron pääomasijoituspotin takana on kaksi yhtiötä: Buran VC ja Visionplus.

Buran VC on venäläistaustainen kasvuyrityksiin erikoistunut pääomasijoitusyhtiö. Se sijoittaa keski- ja itäeurooppalaisiin ohjelmistoyrityksiin ja verkkokauppoihin.

Suomalainen Visionplus on digitalisaatioon erikoistunut sijoitusrahasto, jonka perustajiin kuuluu bisnesenkeli ja Nokian entinen teknologiajohtaja Tero Ojanperä.