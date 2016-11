Mentorointi laajenee, kun yhä useampi haluaa tukea toisia uralla – ”On uuden ajan ilmiö, että ihmisillä on auttamisen tarve”

Fakta Näin löydät mentorin tai mentoroitavan Yliopistoilla ja korkeakouluilla on opiskelijoilleen ohjelmia, joissa mentoreita ovat samasta korkeakoulusta valmistuneet. Keskuskauppakamari on järjestänyt mentorointia naisten urien edistämiseksi. Myös ammattiliitot, esimerkiksi juristit ja ekonomit, tarjoavat jäsenilleen mentorointia. Mentorointia on tarjolla sekä opiskelijoille että jo työurallaan oleville. Suomen Mentorien haku päättyy pääkaupunkiseudulla 21. marraskuuta. Mentoroinnissa olennaista on luottamuksellisuus ja se, että molemmat osapuolet sitoutuvat tapaamisiin tyypillisesti kerran kuukaudessa noin vuoden ajan.

Ihmiset haluavat auttaa toisiaan entistä enemmän.

Tältä työelämä näyttää ainakin Suomen Mentorien toiminnanjohtajan Laura Ihamuotilan näkökulmasta. Järjestö tukee korkeakoulutettuja nuoria työn löytämisessä tarjoamalla heille maksutta urallaan edenneen mentorin auttamaan urapohdinnoissa.

Tänä vuonna toiminta on laajentunut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle Turkuun, Jyväskylään ja Ouluun. Seuraavaksi vuorossa ovat Tampere, Lappeenranta ja Rovaniemi.

”On uuden ajan ilmiö, että ihmisillä on auttamisen tarve, halu tehdä tällaista työtä”, Ihamuotila sanoo. Hänen mukaansa etenkin pääkaupunkiseudulla on helppoa löytää työssä olevia ihmisiä, jotka haluavat antaa aikaansa nuorempien hyväksi.

Viime vuonna Suomen Mentoreihin liittyi parisataa uutta mentoria. Tänä vuonna heitä on tullut jo saman verran, vaikka haku on vielä kesken. Toiminta alkoi vasta neljä vuotta sitten.

”Ihmisille on kypsynyt olo, että voisinko antaa jotakin muutakin kuin vain tilisiirron hyväntekeväisyyteen”, Ihamuotila kuvaa.

Mentorointi tarkoittaa sitä, että kokenut työntekijä eli mentori neuvoo kokemattomampaa eli aktoria työssä tai opiskelussa. Suomen Mentorit tarjoavat mentorin vasta työtä etsiville, mutta mentorointi voi yhtä hyvin olla jo pidemmällä urallaan olevan neuvomista.

Suomen Mentorien lisäksi mentoreita välittävät muun muassa yliopistot, ammattiliitot ja lukuisat hankkeet.

Myös yritysten sisällä mentorointi on vakiintunut yhdeksi henkilöstön kehittämismuodoksi, sanoo laivanmoottoreita ja voimalaitoksia valmistavan Wärtsilän henkilöstöjohtaja Päivi Castrén.

”Yritykselle mentoroinnin hyöty on se, että se antaa ihmisille mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa.”

Parhaimmillaan kehitys on molemminpuolista: molemmat osapuolet saavat uusia näkökulmia ja verkostoja.

Wärtsilässä on ollut yrityksen sisäinen mentorointiohjelma jo muutaman vuoden ajan. Lisäksi miesvaltainen Wärtsilä on ollut mukana kuuden yrityksen yhteisessä Mix & match -hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää naisten tasa-arvoisia uramahdollisuuksia.

Vuoden verran kestäneen hankkeen mentorointiparit tulevat eri yrityksistä. He ovat tavanneet noin kerran kuukaudessa.

HS tapasi kaksi hankkeessa mukana ollutta mentorointiparia.

Mika Ranta / HS

Mentori Nelli Paasikivi ja mentoroitava Sari Jalava puhuivat rohkeudesta

Sari Jalava, 52, on rakennusmestari ja insinööri, joka työskentelee Skanskalla Etelä-Suomen toimitilarakentamisen yksikössä projektipäällikkönä. Hän johtaa suunnittelijoita isoissa rakennushankkeissa. Jalava on juuri saanut päätökseen ison urakan, Aviapoliksen Clarion-hotellin. Nyt hän on jo uusien projektien kimpussa.

Jalavan mentorina on vajaan vuoden ajan toiminut Wärtsilässä työskentelevä diplomi-insinööri Nelli Paasikivi, 48. Paasikivi työskentelee Wärtsilän palveluliiketoiminnassa johtajana. Hän opiskelee master-tason coaching-tutkintoa ja on toiminut valmentajana myös useille kollegoilleen.

Jalava lähti mentoroitavaksi naisten uria edistävään Mix & match -hankkeeseen, koska hänen perhettään kohdanneen vakavan onnettomuuden jälkeen hänellä oli tarve miettiä, mitä hän oikeastaan haluaa lopputyöelämältään.

Artikkeliin liittyvät Näin vastaat hankalaan kysymykseen työhaastattelussa – mentori neuvoo aloittelijaa uran alussa 24.11.2015

Paasikivi: ”Me ollaan paljon pohdittu esimerkiksi sitä, mitä rohkeus tarkoittaa.”

Jalava: ”Minä koen olevani vähän ujo, en ole aina rohkeasti tuonut töissä asiantuntemustani esiin. Olen jäänyt vähän taka-alalle, vaikka pitäisi uskaltaa myöntää, että kyllähän minä tällä kokemuksella aika paljon osaan.”

Paasikivi: ”Sarilla on ihan uskomaton kokemus ja osaaminen!”

Jalava: ”Monelle varsinkin naiselle on tyypillistä, että ajattelee muiden tietävän paremmin. Se voi tulla siitäkin, että olen aika miesvaltaisella alalla. Jotenkin kummallisesti sitä ajattelee niin, että joku mies olisi parempi.”

Paasikivi: ”Aika moni ajattelee, että no en mä nyt tässä avaa suutani.”

Jalava: ”Olen myös kiltti, mutta en haluaisi nähdä sitä ongelmaksi. En usko, että se olisi este millekään.”

Paasikivi: ”Ei se olekaan, empatiakyvyn on todettu olevan tärkeä ja tehokas johtamisen kyky.”

Jalava: ”Nyt olen tuonut itseäni esiin esimerkiksi kokouksissa rohkeammin. Olen paljon rohkeampi nyt kuin ennen.”

Paasikivi: ”Tuot siihen yhteiseen pataan omaa osaamistasi. Se edistää koko asian etenemistä.”

Jalava: ”Sen juuri yritän muistaa. Olen huomannut, että nytpä sanoin hyvässä paikassa hyvän asian. Olen saanut myös hyvää palautetta, kun olen uskaltanut. Se rohkaisee tekemään saman uudestaan.”

Akseli Valmunen / HS

Mentori Shefali Arora ja mentoroitava Miia Hyökki pohtivat kansainvälisen tiimin johtamista

Miia Hyökki, 44, työskentelee tietotekniikkayhtiö Fujitsu Finlandissa ryhmäpäällikkönä. Hän vastuulleen kuuluvat asiakasprojektit ja palvelut. Hyökki halusi mentorin, koska hänen työpaikkansa on muutoksessa. Hänellä on myös aiempia hyviä kokemuksia mentoroitavana olemisesta silloin, kun hän siirtyi esimiestehtäviin.

Hyökin mentorina on Wärtsilän tuotetiedon elinkaaren hallinnan ja insinööripalvelujen johtaja Shefali Arora, 47, joka on työskennellyt Wärtsilän tietohallinto-osastolla kymmenen vuotta. Intian Delhistä kotoisin oleva Arora ryhtyi mentoriksi kehittääkseen vuorovaikutustaitojaan ja oppiakseen ymmärtämään, miten toisessa yrityksessä toimitaan ja ajatellaan.

Hyökki: ”Suomen Fujitsusta tulee entistä kansainvälisempi. Työkielemme on muuttunut englanniksi, ja minulla on toivottavasti tulevaisuudessa monikansallinen tiimi. Halusin saada mentorikseni jonkun, jolla on kokemusta työskentelystä sellaisen kanssa.”

Arora: ”Minun tiimini jäseniä on Kiinassa, Vaasassa, Intiassa, ympäri maailman. Työni on johtamista virtuaalimaailmassa. Olen aina työskennellyt globaalissa ympäristössä.”

Hyökki: ”On ollut hyödyllistä kuulla, miten Shefali johtaa tiimiään. Olemme keskustelleet hyvin konkreettisista asioista. Esimerkiksi siitä, kuinka otetaan huomioon kulttuurierot ja mitä vaikutuksia sillä on, kun työskennellään eri aikavyöhykkeillä. Se muuttaa työpäivää ja vaikuttaa myös työn ja muun elämän yhteensovittamiseen.”

Arora: ”On tärkeää tietää milloin pitää sanoa: ’Anteeksi, mutta en pysty aloittamaan tuota työtä heti’. Kyse on myös siitä, millaiset odotukset luo ja miten priorisoi. Jos vastaat aina sähköpostiin saman tien, sinulta odotetaan vastausta heti. Jos minun pitää keskittyä tiettyyn tehtävään, laitan pois sähköpostiasetuksista ilmoituksen, joka tulee uudesta sähköpostista.

”Hyökki: ”Olemme myös puhuneet kokoustekniikasta.”

Arora: ”Miten tuodaan yhteenkuuluvaisuuden ja tasavertaisuuden tunnetta sellaisillekin tiimin jäsenille, jotka eivät kokouksissa ole fyysisesti paikalla vaan puhelinyhteyden päässä? On esimerkiksi tärkeää, että jokainen saa kertoa siitä, mitä he ovat saaneet aikaan, se tuo hyvän mielen ja lisää motivaatiota.”

Hyökki: ”Me olemme molemmat oppineet tässä paljon. Emmekä olisi ehkä koskaan tavanneet ilman tätä!”

Arora: ”Mutta meidän kohtalomme oli tavata! Voit aina soittaa minulle.”