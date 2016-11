Orava-asuntorahaston liiketoimintamalli yskii – Yhtiö ei pysty ostamaan lisää asuntoja ja osakkeen arvo on sukeltanut

Helsingin pörssiin listatun Orava-asuntorahaston liiketoiminta on vaikeuksissa. Rahaston tulos verojen jälkeen romahti heinä–syyskuussa 518 000 euroon viime vuoden vastaavan ajan 2,0 miljoonan euron tuloksesta.

Yhtiö arvio nyt, että se ei todennäköisesti tule tänä vuonna pääsemään kymmenen prosentin oman pääoman tuottotavoitteeseen. Vielä toisella neljänneksellä se arvioi, että tavoite olisi täyttämässä.

Vuonna 2009 perustetun rahaston alkuvuosien suuret tulokset ovat perustuneet siihen, että rahasto on ostanut isoja asuntomassoja kerralla markkinahintaa edullisemmalla hinnalla.

Rahaston tulos on muodostunut suurimmaksi osaksi siitä, että ostettujen asuntojen kirjanpitoarvoa on korotettu ja tämä käyvän arvon nousu on kirjattu tulokseen. Voitto on siis ollut laskennallista. Se muuttuu reaaliseksi vasta kun asuntoja myydään yksitellen niiden kirjanpitoarvoa vastaavalla hinnalla.

Tänä vuonna liiketoimintamalli on alkanut ontua, koska asuntojen hinnat eivät ole markkinoilla enää juurikaan nousseet. Rahasto ei ole myöskään pystynyt enää ostamaan asuntoja, koska se ei saa järjestettyä rahoitusta kannattavilla ehdoilla.

Oravan osakekurssi on halventunut niin paljon, ettei osakkeita ole enää kannattavaa käyttää uusien asuntojen kauppahinnan maksamiseen, eikä osakeantikaan ole mahdollinen. Osakkeen arvo on laskenut vuodessa yli kymmenestä eurosta vain noin kuuteen euroon.

Rahaston tulosraporttien mukaan se ei saa myöskään lainarahoitusta enää sellaisin ehdoin, että sitä kannattaisi käyttää asuntojen ostoon. Rahasto ei heinä–syyskuussa hankkinutkaan uusia asuntoja enää lainkaan ja ostotahti hiipui jo keväällä.

Heinä–syyskuussa Orava-asuntorahasto sai asuntojen myynnistä ja arvonnoususta voittoa enää 296 000 euroa, kun viime vuonna vastaavalla kaudella summa oli 1,1 miljoonaa euroa.

Asuntorahaston omistamien asuntojen vuokraustoiminta on kannattavaa normaalilla noin neljän prosentin nettotuottotasolla. Se ei kuitenkaan yksinään riitä tavoitellun osingon maksamiseen. Orava kertoikin torstaina, että sen osakkeenomistajien määrä on supistunut neljänneksen aikana.

Tuloksen ja pörssikurssin romahduksesta huolimatta Orava-asuntorahaston maksamat palkkiot rahastoa hallinnoivalle Orava-rahastot -yhtiölle ovat kasvaneet.

Hallinnointiyhtiön pääomistaja on Orava-asuntorahastojen perustaja Jouni Torasvirta noin 60 prosentin osuudella. Viisi henkeä työllistävä hallinnointiyhtiö sai palveluksistaan palkkiota tammi–syyskuussa 944 000 euroa, mikä oli 38 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Palkkioksi on määritetty 0,6 prosenttia rahaston omaisuuden arvosta.

Torasvirta on myös Orava-asuntorahaston hallituksen puheenjohtaja. Tästä tehtävästä hän sai tammi–syyskuussa palkkiota rahastolta 26 000 euroa.

Hallinnointiyhtiö hoitaa vain rahaston hallinnointia ja nettisivuja eli se päättää kiinteistöjen ostoista ja myynneistä ja neuvottelee rahoituksen. Viime vuonna hallinnointiyhtiön tulos oli 340 000 euroa.

Kaikki muut rahaston kulut maksetaan suoraan rahaston varoista hallinnointiyhtiön kulujen lisäksi.