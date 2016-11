VTT esitteli kiertotaloutta käytännössä: autoa ja porakonetta ei enää omisteta, varaosat 3 D-tulostetaan ja ruokahävikin proteiini otetaan talteen

Jätteet ovat tulevaisuuden raaka-aineita. Tuttu väite, mutta miten siitä voisi tulla totta?

Teknologian tutkimuskeskus VTT esitteli torstaina viisi tutkimuskohdetta, jotka voivat olla tulevaisuudessa isoja askelia kohti aitoa kiertotaloutta.

”Teknologian kehittyessä on mahdollista siirtyä entistä enemmän tavaroiden tuotannosta sisältöjen tuotantoon. Syntyy kysyntää uudenlaiselle palveluliiketoiminnalle ja uudenlaisia työpaikkoja”, VTT:n tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff sanoo.

VTT tutkii yhdessä eri yritysten kanssa näitä kiertotalouden muotoja:

1. Työvälinevuokraus

Helsingin Teurastamolla on kokeiltu pari kuukautta erilaisten työvälineiden kuten porakoneiden tai höyrypesureiden vuokrausta. Liiteri-nimisestä vuokraamosta on saanut esimerkiksi akkuporakoneen käyttöönsä kymmenellä eurolla päiväksi. Tarjolla on myös suutarin ja pyöräkorjaamon palveluja.

Kokeilu vastaa trendiin, jonka mukaan tulevaisuudessa ihmiset eivät halua enää omistaa ainakaan sellaisia työkaluja, joita he tarvitsevat vain satunnaisesti.

2. Ruokahävikistä proteiinia talteen

Suomalaisessa ruokaketjussa syömäkelpoista ruokaa menee roskiin noin 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Pelkästään leipää menee hukkaan 30 miljoonaa kiloa. VTT tutkii, miten olisi mahdollista ottaa talteen vehnän proteiini tästä hävikkiruuasta.

”Proteiinia kertyisi niin paljon, että Suomi voisi lopettaa soijan tuonnin ulkomailta. On aivan hullua, että meille tuodaan soijaa tai maissia Brasiliasta ja samaan aikaan sama määrä proteiinia heitetään menemään,” tutkija Raija Lantto sanoo.

”Jos saisimme talteen sen proteiinin, joka nyt menee kankkulan kaivoon, se riittäisi kattamaan kaikkien suomalaisten vuotuisen proteiinitarpeen.”

Viljaa menee hukkaan sekä leipomoissa että kaupoista ja kodeista. Eniten hävikkiä tulee kodeissa. Lanton mukaan tarvitaan uusia teknologisia keksintöjä, jotta hävikki saataisiin talteen pilaantumatta.

”Ja mikä olisi se toimija, joka ottaa sen talteen. Tätä ei ole vielä ratkaistu”, Lantto sanoo.

3. Materiaalit talteen

VTT tutkii kahdeksan eri yrityksen sekä Aalto-yliopiston kanssa, miten useita eri raaka-aineita sisältävistä tuotteista saadaan eri raaka-aineita, kuten alumiinia tai rautaa talteen ja hyödynnettäviksi. Tähän tarvitaan uudenlaista teknologiaa.

4. 3 D-tulostettavat varaosat

Jotta 3 D-tulostuksesta tulisi kannattavaa liiketoimintaa, tarvitaan nykyistä parempaa suunnitteluosaamista. VTT:n mukaan Suomi voisi olla yksi edelläkävijä tässä.

3 D-tulostus tarjoaa kevyempiä materiaaleja erilaisiin tuotteisiin aina lentokoneista alkaen, minkä vuoksi lentokonevalmistajat ovat siitä erityisen kiinnostuneita. Varaosia voisi myös tuottaa paikallisesti siellä, missä niitä tarvitaan, mikä vähentäisi kuljetusta.

5. Sujuvampi liikenne

Älykkäät liikkumispalvelut voivat tarjota ihmisille tietoa esimerkiksi ruuhkista ja vapaista parkkipaikoista. VTT tutkii useissa eri projekteissaan, miten voitaisiin kehittää tähän nopeita ja edullisia järjestelmiä.

Samalla tutkitaan, onko mahdollista siirtyä auton omistamisesta sen käyttöajan ostamiseen.

”Ympäristön ja taloudellisuuden näkökulmasta olennaista on se, ovatko suuret joukot valmiita siirtymään uudenlaisiin toimintatapoihin. Ei riitä, jos pieni edelläkävijöiden joukko siirtyy”, tutkija Maija Federley sanoo.

Kaikissa kiertotalouden tutkimuksissa haetaan liiketaloudellisia ansaintamalleja sekä selvitetään, mistä kuluttajat ovat valmiit maksamaan.