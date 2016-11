Yhdysvaltojen keskuspankki vihjaa taas rahapolitiikan kiristämisestä

Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtaja Janet Yellen arvioi keskiviikkona, että rahapolitiikkaa saatetaan verraten nopeasti. Yellen puhui keskiviikkona Yhdysvaltojen kongressin talousvaliokunnassa.

Pääjohtaja korosti etukäteen valmistellussa puheenvuorossaan, että rahapolitiikasta päättävä avomarkkinakomitea totesi jo aikaisemmin marraskuussa koronnoston edellysten vahvistuneen.

Koronnostoa on veikattu markkinoilla jo pitkään, koska Yhdysvaltojen talous kasvaa vakaasti ja on lähellä täystyöllisyyttä. Veikkailuja ovat lisänneet pääjohtaja Yellenin lukuisat puheenvuorot, joissa hän on vihjannut rahapolitiikan kiristämisestä.

Marraskuun alussa avomarkkinakomitea piti rahapolitiikan mitoituksen ennallaan. Päätös ei kuitenkaan ollut yksimielinen.

Kansas Cityn aluekeskuspankin johtaja Esther L. George ja Clevelandin aluekeskuspankin johtaja Loretta J. Mester kannattivat ohjauskoron asettamista 0,50–0,75 prosenttiin. Ohjauskorko on nykyisin 0,25–0,50 prosenttia.

Viime vuoden joulukuussa Yhdysvaltojen keskuspankki teki historiallisen päätöksen nostamalla ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä. Edellisen kerran keskuspankki kiristi rahapolitiikkaa vuonna 2006.