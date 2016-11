Virolaislehti: HKScanin Baltian toimintojen selvityksen taustalla eturistiriita

Tallinna

Suomalaisen lihayhtiön HKScanin Baltian toimintojen sisäisen selvityksen syyksi arvaillaan Virossa eturistiriitaa.

HKScanin Baltian toimintoja johtavan Teet Soormin isän Ain Soormin yritys Tarva Konsultatsioonid on osakas yrityksissä, jotka myyvät sikoja, possuja ja haudottavia munia HKScanin tytäryhtiöille. Talouslehti Äripäev julkaisi torstaina kaavion liikesuhteista.

Kaaviosta näkyy, että isän, Ain Soormin yritys Tarva Konsultatsioonit on osakas Lõpe Agrossa, joka myy sikoja HKScanin tytäryhtiölle Rakvere Farmid. Se on myös osakas Saimre Agrossa, joka myy possuja yritykselle Rakvere Farmid. Osakkuus on myös Ovolexissa, joka myy haudottavia munia Talleggille.

Äripäevin kaaviossa näkyvät liikeverkostot myös yrityksiin, joista yhden johtoon kuuluu Teet Soormin sisar ja toisessa yrityksessä koulutoverilla on osakkuus.

Teet Soormin mukaan hänen eturistiriidan mahdollisuutta on selvitetty jo monta kertaa aiemmin, eikä ongelmia isän osakkuuksissa ole nähty.

”Sitä selviti jo yhtiön (HKScan) entistä johtajaa edeltänyt toimitusjohtaja. Suomalaiset olivat jo silloin tietoisia asiasta, ja samat ihmiset ovat edenneet”, Soorm sanoi Äripäeville.

”Isäni on eläkeläinen, jolla on vähemmistöosakkuudet.”

Äripäev kirjoitti jo kuusi vuotta sitten, että Teet Soormin isä hyötyy taloudellisesti sopimuksista pojan johtaman yrityksen kanssa. Sen jälkeen Teet Soorm on edennyt yhtiössä.

HKScanin uudeksi toimitusjohtajaksi tuli keväällä Jari Latvanen. Tällä viikolla alkoi Baltian toimintojen sisäinen selvitys, jonka ajaksi osa johtoa on vapautettu tehtävistään. Baltian toimintoja johtaa väliaikaisesti markkinointipäällikkö Anne Mere.

Yhtiö ei ole täsmentänyt selvityksen syytä. Se on ilmoittanut haluavansa varmistaa, että HKScanin Baltian liiketoiminnoissa on noudatettu hyvää hallintotapaa ja yhtiön toimintatapaohjetta