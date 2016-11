Asiantuntijat uskovat: Kiinalaista rahaa virtaa Suomeen lähivuosina lisääkin – ja se on hyvä asia

Tästä on kyse Kemijärvelle kiinalaisomistus Torstaina allekirjoitettiin sopimus: Kemijärvelle puuhatun sellutehtaan pääomistajaksi tulee kiinalainen Camc Engineering. Alkuvuodesta kiinalainen Kaidi kertoi suunnittelevansa Kemiin biodieseliä valmistavaa jalostamoa. Myös Kuopioon sellutehdasta kaavaileva Finnpulp on kertonut neuvotelleensa hankkeensa rahoituksesta ulkomaisten sijoittajien kanssa.

Kiinalaisten raha on rahaa siinä missä muidenkin sijoittajien, arvioivat HS:n haastattelemat asiantuntijat. He uskovat, että kiinalaisyhtiöiden sijoitukset ovat suomalaisyrityksille yksinomaan eduksi: Niiden myötä syntyy uusia työpaikkoja ja tuloja.

”Kiinalaiset hamuavat Suomesta sitä, mitä heillä itsellään ei ole. Raaka-aineita, osaamista ja kansainvälisiä markkinoita”, listaa tutkimusjohtaja Markku Kotilainen Elinkeinoelämän tutkimuslaitokselta.

”Kiinalaisyritysten ulkomaille suuntautuminen on lisääntynyt kuluvana vuonna kiihtyvällä tahdilla”, toteaa Kiinan talouteen erikoistunut ekonomisti Jouko Rautava Suomen Pankista.

Kiinalaisyritysten suorat sijoitukset ulkomaille olivat tammi–syyskuussa yli 50 prosenttia suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Kiinalaisten kasvava kiinnostus länsiyrityksiä kohtaan on havaittu kuluvan vuoden aikana Suomessakin. Tuorein tapaus on torstailta, jolloin kiinalainen Camce ja suomalainen Boreal Bioref allekirjoittivat sopimuksen biojalostamon eli sellutehtaan rakentamisesta Kemijärvelle.

Molemmat asiantuntijat uskovat, että lähivuosina luvassa on lisää uutisia kiinalaisomistukseen siirtyvistä suomalaisyrityksistä – kuin myös kiinalaisten Suomessa aloittamasta kokonaan uudesta yritystoiminnasta.

Suomi-sijoitukset ovat osa laajempaa kansainvälistymistä, joka on käynnissä Kiinassa. Nyt ne etsivät kansainvälisiä kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia, sanoo Kotilainen.

Mittakaava on kuitenkin vielä Suomen osalta hyvin pieni. Suomessa toimivia kiinalaisyrityksiä on parisenkymmentä. Vertailun vuoksi: Kiinassa toimivia suomalaisyrityksiä on nelisensataa.

Rautava ja Kotilainen eivät näe erityisiä riskejä kiinalaisten sijoituksissa. Ilmiö on kyllä puhuttanut maailmalla. Esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa on puitu kysymystä kauppapoliittisesta näkökulmasta. Onko oikein, että kiinalaiset pääsevät vapaasti lännen apajille, kun ulkomaisilla yrityksillä ei ole vastaavaa pääsyä Kiinan markkinoille?

Ilmassa on ollut huolta myös siitä, valuvatko tuotanto ja osaaminen omistuksen myötä Kiinaan.

”Ilmiö on niin tuore, että vielä ei tiedä, onko uhkakuva todellinen. Mutta kyllä lännessä ollaan varpaillaan aikaisemmin Kiinassa saatujen kokemusten takia”, Rautava sanoo.

Metsäteollisuus on hyvä esimerkki siitä, mikä kiinalaisia Suomessa kiehtoo. On korkeasti koulutettua työvoimaa, raaka-ainetta, infraa ja idea. Koko paletti.

”Esimerkiksi suomalaisen havupuun kuitu on ominaisuuksiltaan erilaista kuin tropiikin kuitupuissa. Mutta myös osaaminen ja vakaa toimintaympäristö ovat tärkeitä”, Rautava toteaa.

Kiinalaisyritysten kansainvälistymisessä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Kyse on Kiinan odotetusta kehityksestä: maa aukeaa pikkuhiljaa.

”Ei tämä ole nollasummapeliä. Markkinoiden avautumisesta hyötyvät kaikki”, Rautava sanoo.

Koska Kiina on keskusjohtoinen maa, on vaikea sanoa, mikä on valtion ja mikä yksittäisen yrityksen strategiaa. Markku Kotilainen johtaa Etlassa tekeillä olevaa tutkimusta Suomen ja Kiinan välisistä taloussuhteista. Tutkimus valmistuu ensi vuoden aikana. Kotilainen näkee, että Pohjoismaat kiinnostavat kiinalaisia erityisen paljon.

”Ne nähdään talouden mallimaina. Nyt, kun Kiinan talous on murroksessa, ja vientivetoisuudesta siirrytään kohti kotimaisesta kysynnästä ja kulutuksesta kumpuavaa mallia, kiinalaisia on alkanut kiinnostaa myös turvaverkkojen luominen ja esimerkiksi pohjoismaiset eläkejärjestelmät.”