Hiilivoiman suuruuden päivät ovat ohi – Energia-ala varoittaa kivihiilestä luopumisesta

Salmisaaressa sijaitsee yksi Suomen suurimpia hiilivoimaloita, mutta ulkopäin sitä ei välttämättä huomaa. Maisemaa ei hallitse musta hiilivuori, vaan läheisten pääkonttoreiden kiillotetut julkisivut. Hiili on varastoitu sata metriä syviin siiloihin voimalan alle.

Näin saatiin ranta rakennuskäyttöön, mutta ratkaisun tahaton sivuvaikutus on, että helsinkiläisten on helpompi unohtaa, millainen hiilisyöppö kaupunki on. Helsingin kuluttamasta lämmöstä noin 40 prosenttia tuotetaan kivihiilellä, jota tuodaan pääosin Venäjältä ja Kazakstanista.

Yksin Salmisaaren B-laitoksen kattila nielee sisuksiinsa 80 tonnia hiiltä tunnissa. Leutona marraskuun päivänä noin kolmannes helsinkiläisten kuluttamasta lämmöstä tuotetaan täällä, eikä siihen riitä aivan pieni pönttö. Kattilalla on korkeutta saman verran kuin 14-kerroksisella talolla.

Se, mitä polttoainetta Salmisaaren kattiloihin tulevaisuudessa menee, selviää, kun hallitus tällä viikolla esittelee uuden energia- ja ilmastostrategiansa. Paperissa esitellään keinot päästöjen tuntuvaan vähentämiseen ensi vuosikymmenellä. Fossiilisista polttoaineista pitäisi päästä isolta osin eroon, ja saastuttavasta kivihiilestä eritoten.

Tavoitteet ovat kovia, ja niin on osa keinoistakin. Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk) on ehdottanut, että kivihiilen käyttö voitaisiin kieltää lailla vuoden 2030 jälkeen.

Kielto nostaisi Suomen profiilia maailmalla. Olosuhteet kiellolle vaikuttavat otollisilta: Suomi on tällä hetkellä maailmanmitassa harvinaisen vähän riippuvainen kivihiilestä, ja hiilen kulutuksen ennustetaan yhä laskevan, kun päästökauppa ja verot nakertavat hiilivoiman kannattavuutta.

”Vuoteen 2030 mennessä kivihiilen osuus Suomen primäärienergian tuotannossa painuu noin yhden prosentin tasolle”, sanoo Energiateollisuus ry:n energiantuotantojohtaja Pia Oesch.

Silti asiantuntijat varoittavat kiellon vaikutuksista. Ne tuntuisivat esimerkiksi juuri täällä Salmisaaressa.

Markus Jokela / HS

Ensin pitäisi ratkaista, mitä kattilaan laitettaisiin kivihiilen sijaan. Vaihtoehdot olisivat puu tai turve. Turpeen polton hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin suuremmat kuin kivihiilen.

”Meille turve ei ole vaihtoehto”, sanoo Salmisaaren voimalan omistavan Helenin yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Maiju Westergren.

”Ilmaston kannalta siinä mentäisiin ojasta allikkoon.”

Vaihtoehdoksi jäisi puupellettien käytön lisääminen. Jo nykyisellään pellettejä käytetään Salmisaaressa hiilen joukkoon sekoitettuna.

Pellettien käytön voimakas lisääminen aiheuttaisi kuljetukseen ja varastointiin liittyviä ongelmia. Tonni kivihiiltä tuottaa karkeasti saman energiamäärän kuin kaksi tonnia pellettiä. Pellettejä ei myöskään voi varastoida ulkona.

”Tilakysymys on Helsingissä aika iso tekijä”, Westergren sanoo ja viittoilee kohti voimala-aluetta reunustavia toimistorakennuksia. ”Meidän elintilamme on kutistunut koko ajan.”

Westergrenin mukaan ongelmia voisi ilmaantua myös pellettien saatavuudessa. Helen käyttää voimaloissaan jo nyt noin kolmanneksen Suomen pelleteistä, ja Westergrenin mukaan ei ole todennäköistä, että tuotanto Suomessa pysyisi kasvavan kysynnän perässä. Kilpailu raaka-aineesta kovenee, kun Suomeen nousee yhä uusia biopolttoainejalostamoita.

”Todennäköisesti korvaisimme kivihiiltä sitten ulkomaisella pelletillä.”

Markus Jokela / HS

Kielto aiheuttaisi turhia kustannuksia eikä vähentäisi päästöjä, varoittaa myös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimusohjaaja Marita Laukkanen.

Hän varoittaa luomasta päällekkäisiä ohjausmekanismeja. Energiantuotanto kuuluu jo EU:n päästökaupan piiriin. Lisäksi lämmöntuotannossa kivihiilen käyttöä verotetaan.

”Taloustieteilijöiden keskuudessa on laaja yksimielisyys siitä, että hintaohjaus on se keino, jolla päästövähennykset saadaan aikaan kustannustehokkaimmin”, Laukkanen sanoo.

”Kielto ei olisi taloudellisesti järkevä.”

Laukkanen huomauttaa lisäksi, että kansallinen kivihiilikielto johtaisi siihen, että EU:n päästökauppajärjestelmän sisällä Suomessa vapautuvat päästöoikeudet siirtyisivät vain käytettäväksi muualla.

Hän yhtyy energia-alan rummuttamaan viestiin, jonka mukaan paras keino saada päästöt vähenemään nopeasti on korjata EU:n päästökauppajärjestelmä. Taantumasta ja oikeuksien ilmaisjaosta johtuen hiilen hinta päästökaupassa on nyt niin alhainen, ettei sillä käytännössä ole ohjausvaikutusta.

”Päästökauppa hakee automaattisesti kustannustehokkaimmat tavat vähentää päästöjä. Suomen pitäisi olla aktiivinen siinä, että järjestelmä korjataan”, sanoo Energiateollisuuden Oesch.

Hiilivoiman suuruuden päivät Suomessa ovat takana, tuli kieltoa tai ei. Voimaloita on suljettu viime vuosina, ja usealla paikkakunnalla hiilikattiloita korvataan nyt monipolttoainekattiloilla.

”Joitain laitoksia todennäköisesti on edelleen vuonna 2030. Hiili on turvaamassa monipolttoainekattiloissa polttoaineen saatavuuden. Mikään muu polttoaine ei ole yhtä varastoitava”, Oesch sanoo.

Kun Hanasaaren voimala suljetaan vuonna 2024, jää Salmisaari lajinsa viimeiseksi Helsingissä. Helen investoi nyt lämpöpumppuihin ja biovoimaloihin. Salmisaaren voimala-alueella kaivetaan juuri kuoppaa. Siihen valmistuu ensi vuonna Suomen suurin pellettivoimala.