Onko viimein se hetki, kun korot kääntyvät nousuun? Korkorahastoissa voi muhia yllätys

Joukkolainoihin sijoittavat korkorahastot ovat olleet viime vuosina erinomaisia sijoituskohteita, vaikka itse korot ovat olleet hyvin matalia. Esimerkiksi sijoitus euroalueen valtionlainoihin on kasvattanut viidessä vuodessa arvoaan lähes 40 prosenttia.

Syynä on korkojen voimakas lasku. Nyt lasku näyttää kuitenkin taittuneen. Se tarkoittaa, että korkorahastoihin sijoittanutta voi odottaa ikävä yllätys.

Korkosijoitusten tuotto muodostuu kahdesta tekijästä. Joukkolainan liikkeeseenlaskija maksaa sijoittajille kerran vuodessa kuponkikoron. Se määritetään liikkeeseenlaskun yhteydessä ja on yleensä sama koko lainan juoksuajan.

Esimerkiksi Suomen valtion viime elokuussa liikkeeseen laskeman kolmen miljardin euron joukkovelkakirjalainan kuponkikorko oli tasan 0 prosenttia. Kuponkikorko ei siis tuota Suomen lainaa ostaneelle sijoittajalle mitään.

Toinen osa tuotosta muodostuu joukkolainan hinnan vaihtelusta. Lainoilla käydään kauppaa jälkimarkkinoilla. Hinta riippuu siitä, miten vastaavien joukkolainojen korot kehittyvät.

Niin kauan kuin Suomen valtionlainan korko oli laskusuunnassa, sijoittajat olivat valmiita maksamaan vanhoista, parempaa kuponkikorkoa tuottavista lainoista niiden nimellisarvoa korkeamman hinnan jälkimarkkinoilla.

Näin Suomen valtion joukkolainoja omistavien rahastojen omistusten arvo on jatkuvasti kasvanut.

Kun korot laskevat, joukkolainojen hinnat siis nousevat. Kun korot nousevat, joukkolainojen hinnat puolestaan laskevat.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtajan Mikko Mursulan mukaan korkojen laskeva trendi on ollut vallalla 30 vuotta.

”Vuoden 2014 lopusta 30 vuotta taaksepäin eurooppalaisten joukkolainojen reaalituotto on ollut 5,8 prosenttia vuodessa. Tätä selittää ensisijaisesti se, että korot ovat olleet laskevalla trendillä. Yli kymmenen prosentin tasosta on päädytty alle nollaan”, Mursula sanoo.

Nollan alapuolelta korot kääntyvät kuitenkin ennen pitkään ylöspäin. Moni ammattisijoittaja on hokenut jo parin vuoden ajan, että korot eivät enää voi laskea. Silti ne ovat laskeneet. Ennen pitkää hokema kuitenkin käy toteen.

Onko se hetki nyt? Yhdysvaltain presidentinvaalin jälkeen pitkät korot pomppasivat Yhdysvalloissa noin puoli prosenttiyksikköä ylöspäin. Saksan ja Suomen kymmenvuotisten lainojen korot ovat nousseet 0,3 prosenttiyksikköä.

Nousu painaa väistämättä monien korkorahastojen tuotot pakkaselle, osassa niin on jo käynyt. Jos rahaston korkosalkussa on keskimäärin viiden vuoden mittaisia joukkolainoja ja korot nousevat yhden prosenttiyksikön, rahaston arvo laskee viisi prosenttia.

Valtioiden pitkien lainojen korot heijastuvat moniin muihinkin korkosijoituksiin. Myös yritysten joukkolainojen riskilisät lasketaan suhteessa valtionlainoihin, joten yrityslainojenkin korot ovat nousseet – ja hinnat laskeneet.

Korot alkoivat hiipiä ylöspäin jo syyskuun lopulla.

”Yhdysvalloissa on ollut koko syksyn positiivisia talousuutisia ja keskuspankki Fed on indikoinut nopeampaa koron nostotahtia. Trumpin valinnasta seurannut nousu johtuu siitä, että suunnitelma suuresta valtion rahoittamasta elvytysohjelmasta on nostanut inflaatio-odotuksia. Ohjelma myös kasvattaisi Yhdysvaltain lainanottotarvetta”, Mursula sanoo.

Mursulan mukaan nopea puolen prosentin hyppäys on silti epätavallinen korkomarkkinoilla. Edellisen kerran vielä suurempi loikka nähtiin vuoden 2015 touko–kesäkuussa. Loikan jälkeen korot laskivat nopeasti takaisin.

”Kun ollaan nollatasolla se ensimmäinen puoli tai yksi prosenttia näyttää voivan tulla nopeasti.”

Jos korkojen nousu on pysyvää, korkosijoittajien tappiot eivät jää tähän. Ammattisijoittajat muistuttavatkin, että viime vuosien hurjat korkotuotot on oikeastaan lainattu tulevien vuosien tuotoista.

Sijoitusmarkkinoiden, mukaan lukien korot, ennustaminen on tunnetusti mahdotonta, joten sijoittajan ei auta kuin pohtia todennäköisyyksiä ja jännittää.