Venäjä suostunee öljyntuotannon rajoituksiin, ja se voi tuntua myös bensamittarilla Suomessa

Venäjä saattaa jäädyttää öljyntuotantonsa nykyiselle tasolleen, jotta öljyn hinta lähtisi nousuun.

Tähän viittaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin sunnuntaina antama lausunto, ettei Venäjälle tuotannon jäädytys ole ongelma. Asiasta uutisoi muun muassa Reuters.

Putinin mukaan on hyvin todennäköistä, että öljyntuottajamaat pääsevät sopuun, jotta öljyn hinta lähtee nousuun. Venäjän talous on kärsinyt öljyn matalasta hinnasta, sillä maa on erittäin riippuvainen öljykaupasta.

Öljyntuottajamaiden järjestö Opec kokoontuu mahdollisesti 30. marraskuuta sopimaan öljyntuotannon jäädyttämisestä.

Opec yritti jo keväällä sopia rajoituksista, mutta epäonnistui. Syyskuun lopussa Opec pääsi alustavaan sopuun, ettei öljyä enää pumpata ilman rajoituksia.

”Me teemme kuten yhteistyökumppanimme Opecissa odottavat. Tuotannon jäädyttäminen ei ole ongelma meille”, Putin sanoi lehdistötilaisuudessa Perun Limassa Aasian ja Tyynenmeren valtioiden talousjärjestön Apecin kokouksessa Perun Limassa.