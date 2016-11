HSTV:n Suuressa talouskeskustelussa puitiin kaksi tuntia talouden ennustamista – ”Taloustiede ei ole luonnontiede, jossa tutkitaan kiviä tai koppakuoriaisia”

HSTV:n suuressa talouskeskustelussa sunnuntai-iltana puitiin yli kahden tunnin ajan talouden ennustamista sekä ennen kaikkea niihin käytettyjä makrotalousmalleja. Koko keskustelu löytyy tallenteena tästä jutusta.

Etenkin niin sanotut DSGE-mallit ovat saaneet viime aikoina kovaa kritiikkiä. Suomessa DSGE-malleja käytetään valtiovarainministeriössä ja Suomen Pankissa.

”Todella hyvä, että kritiikkiä on syntynyt. Se on pistänyt makroekonomisteja ajattelemaan”, Juha Kilponen sanoi keskustelussa. Kilponen on Suomen Pankin ennustetoimiston päällikkö. Hän vastaa pankin Aino-mallista.

HS kertoi DSGE-malleista ja niihin kohdistuvasta kritiikistä sunnuntaina ilmestyneessä jutussa.

Eniten huomiota saanut kriitikko on Maailmanpankin pääekonomisti Paul Romer, joka kirjoitti alkusyksystä ilmestyneessä artikkelissaan, että DSGE-mallien takia ”makrotaloustiede on taantunut viimeiset 30 vuotta”.

”Näin ei ole”, Juha Kilponen sanoo.

”Romer väittää, että makrotaloustieteessä ei ole päästy eteenpäin 30 vuoden aikana. Kyllä nykyisin ymmärretään huomattavasti enemmän talouden dynamiikasta kuin 30 vuotta sitten”, Kilponen sanoo.

Juhana Vartiaisen mukaan nykyisin ollaan myös realistisempia tietämättömyyden osalta.

Vartiainen on kokoomuksen kansanedustaja, joka aikoinaan työskenteli pitkään ennustemallien kanssa muun muassa Ruotsissa Konjunkturinstitutissa.

”Taloustiede ei ole luonnontiede, jossa tutkitaan kiviä tai koppakuoriaisia”, Vartiainen sanoo. Tämän vuoksi taloustieteessä käytetään paljon erilaisia oletuksia. ”Taloustiede lähtee siitä, että kaikki talouden toimijat ovat järkeviä ja eteenpäinkatsovia. Se johtaa siihen, että malleissa yritysten ja kotitalouksien käyttäytyminen reagoi joskus liian nopeasti muutoksiin”, Vartiainen sanoo.

Vartiainen käyttää esimerkkinä tilannetta, jossa havaitaan tekninen keksintö tai veromuutos, joka vaikuttaa viiden vuoden päästä. Ennustemalleissa kuitenkin oletetaan, että kuluttajat reagoivat näihin muutoksiin heti.

Jos viiden vuoden kuluttua on tiedossa veronalennus, niin kuluttaja menee heti huomenna ostamana uudet kengät, Vartiainen kuvaa.

Keskusteluun osallistuvat myös Suomen Pankin Meri Obstbaum ja Helsingin yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen taloustieteen professori Markus Jäntti.

Suomen Pankin Juha Kilponen jakaa DSGE-malleihin kohdistuvan kritiikin neljään eri ryhmään.

”Ensimmäinen on se, että kysytään, onko mallissa yleisen tasapainon periaatteiden mukaisesti huomioitu talouden kaikki osa-alueet riittävän tarkasti. Onko työmarkkinoiden toiminta mallinnettu oikein? Tai rahoituksen välitys.”

Toinen kritiikki kohdistuu malliin rakennettuihin oletuksiin.

”Käyttäytyvätkö kotitaloudet niin kuin tässä mallissa on oletettu? Käyttäytyvätkö yritykset niin?” Kilponen kysyy.

Kolmas osa-alue koskee datan käyttöä.

”Kysytään miten käytämme dataa, kun yritämme verifioida näitä malleja”, Kilponen kertoo. Hän kertoo olevansa tästä täysin eri mieltä Romerin kanssa.

”Hän väittää, että makroekonomistit eivät välitä faktoista. Se ei pidä paikkaansa. Kun tehdään isoja malleja, niin valtavan iso osa kehitysajasta kuluu siihen, että mallia verifioidaan dataa vasten. Esimerkiksi Anoa kehitettäessä siihen estimointiin käytettiin kuukausia ja kuukausia, jotta saimme mallin toimimaan hyvin.”

Kilposen mukaan neljäs kritiikki kohdistuu mallien ratkaisumenetelmiin.

”Suurimmassa osassa soveltavia malleja ei huomioida sitä, että voi olla monikäsitteisiä tasapainotiloja.”