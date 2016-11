Apua, taas organisaatiomuutos – Kokenut muutosjohtaja Iris Karjula kertoo, miten selviät jatkuvasta muutoksesta

Muutos ja jatkuvat organisaatiomuutokset ovat tulleet jäädäkseen, mutta niistä voi selvitä, kunhan suhtautuu muutokseen avoimesti. Näin sanoo valmentaja ja mentori Iris Karjula, 62.

On hänellä myös pitkän uran aikana kertynyt vinkkejä, joilla selvitä myllerryksestä, mutta palataan niihin vähän myöhemmin.

Puhutaan ensiksi pelkuruudesta.

Karjulan mukaan yrityksille olisi suorastaan elintärkeää, että ne uskaltaisivat palkata enemmän ja eri tavalla ajattelevia työntekijöitä. Hallituksiin puolestaan pitäisi löytää muitakin kuin insinöörejä, ekonomeja ja juristeja.

”Yritysten täytyy koko ajan muuttua ja miettiä, mitä tehdään jatkossa eikä kynsin hampain pitää kiinni entisestä. Tarvitaan uusiutumista ja innovatiivisia ratkaisuja. Siihen tarvitaan joustoa ja kykyä kyseenalaistaa”, hän sanoo.

”Yritykset usein hakevat ihmisiä, jotka sopeutuvat ja ovat joustavia, mutta on pakko uskaltaa myös palkata ihmisiä, jotka oikeasti ajattelevat eri tavalla.”

Karjulan puheilla on painoa, sen verran monipuolinen ura hänellä on takanaan. Hän on tehnyt pomohommia Postipankissa, Mercuri Urvalilla, McDonaldsissa, Almassa, Finprolla ja Fazerilla. Toimitusjohtajana hän oli Fazer Food Servicellä.

Eniten hän on viime aikoina ollut julkisuudessa nyhtökaurayhtiö Gold & Green Foodsin alkuaikojen rahoittajana ja hallituksen jäsenenä.

Nykyisin Karjula pyörittää miehensä kanssa Oreo-yhtiötä, joka tekee bisnes coachingia eli auttaa muutoksessa olevien yhtiöiden työntekijöitä löytämään omat parhaat puolensa.

Hän myös auttaa vapaaehtoisesti työttömäksi jääneitä keskiportaan johtajia löytämään uudelleen töitä.

Karjula on käynyt itse niin monta muutosta uransa aikana, että häneltä on hyvä kysyä, miten tavallinen työntekijä selviää jatkuvasta muutoksesta.

Tässä ovat hänen viisi neuvoaan.

1. Pysy ajan tasalla, miksi muutos on tarpeen ja mistä siinä on kyse.

2. Kysy, kuinka se vaikuttaa työhön, tiimeihin ja laajemmin.

3. Selvitä tosiasiat, älä anna kuulopuheiden sekoittaa päätäsi.

4. Vaikuta, kun yhtiö hakee henkilöstöltä ehdotuksia, ratkaisuja tai näkökulmia.

5. Älä jätä työkaveria yksin murehtimaan, tue ja keskustele.

Karjula toimii myös Board Professionals Finlandin puheenjohtajana ja EWoB European Women on Boards -yhdistyksen varapuheenjohtajana. Molempien yhdistyksien tehtävä on auttaa naisia hallitusammattilaisuralla, toinen toimii Suomessa, toinen Euroopassa.

EWoP järjestää jäsenilleen muun muassa koulutusta ja verkostoja sekä mentorointia niin, että esimerkiksi saksalainen auttaa suomalaista ja suomalainen hollantilaista. EWoB on myös juuri avannut kykypankin, joka on avoin headhuntereille ja hallitusten nimitysvaliokunnille.

”Päämäärä on saada lisää naisia hallituksiin. Sen voi sanoa myös niin, että päämäärä on hallitusten monimuotoisuuden lisääminen, ja yksi ulottuvuus tässä ovat naiset. Siinäkin on vielä paljon tekemistä.”

Karjula sanoo, että on vaarallista yhtiölle, jos hallituksessa on liian samanmielisiä ja samantaustaisia ihmisiä.

”Tavoitteena pitäisi olla, että hallituksessa on erilaisia taustoja, kokemuksia ja myös koulutuksellista monimuotoisuutta, koska maailma menee koko ajan vaikeammaksi, kansainvälisemmäksi ja monimuotoisemmaksi. Naisia enemmän siksi, että jossain määrin naiset ja miehet fokusoivat asioita eri lailla ja heillä on erilaisia taustoja.”

Karjula sanoo, että Suomessa edelleen johtajat ja hallitusten jäsenet ovat lähinnä insinöörejä, ekonomeja ja joskus juristeja. Kysyttäessä hänellä ei heti tule mieleen yhtään humanistisen koulutuksen saanutta pörssiyhtiön hallituksen jäsentä.

Insinöörivetoisuus on johtanut siihen, että insinöörit valitsevat hallituksiin toisia samalla tavalla ajattelevia insinöörejä.

”Tarkastelukulma tuppaa kapenemaan, varsinkin jos sama porukka istuu pitkään. Syntyy harmonia ja tietynlainen käsitys maailmanmenosta, joka ei tahdo muuttua, jos maailmassa asiat muuttuvat nopeasti.”

Karjula sanoo, ettei naisten osuus hallituksissa ole muualla Euroopassa sen merkittävämpi kuin Suomessakaan, jossa 24 prosenttia pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on naisia. Sen sijaan esimerkiksi Britanniassa ja Ruotsissa hallitusjäsenten koulutustausta on laajempi kuin Suomessa, hän sanoo.

Rekrytoinnin ammattilaisena Karjula ihmettelee, miten löysästi usein yritykset suhtautuvat työpaikkahaastatteluihin. Hän sanoo, etteivät pelkät hakijan sosiaaliset taidot riitä, vaikka niin nykyään usein väitetään.

”Osaamista ja taustaa pidetään edelleen tärkeänä, koska ne antavat perusvalmiudet. Ei ennenkään ole haettu valmiita ihmisiä, mutta nykyään entistä tärkeämpää on työntekijän halu oppia ja kyky kiinnostua. Pitää olla rohkeutta tarttua uusiin asioihin. Nyt kunnioitetaan sisäistä kunnianhimoa ja kykyä sietää epämukavuutta tilanteissa, joissa ei vielä parhaimmillaan.”

Karjula sanoo, että hyviä työpaikkahaastattelukysymyksiä eivät välttämättä ole ne, joissa kysytään, mitä ja milloin olet tehnyt.

”Parempi on kysyä, mitä olet saanut aikaiseksi, miksi olet toiminut niin tai näin, miksi olet onnistunut, mikä sinun kehittämäsi idea on vienyt asioita eteenpäin ja miksi. Ja millaiset ovat olleet sinun epäonnistumisesi ja mistä ne ovat johtuneet ja mitä olisit voinut tehdä toisin.”

Työpaikkahaastatteluissa Karjula ei ole itse koskaan pystynyt vastaamaan kysymykseen, mitä hän tekee viiden vuoden kuluttua.

”Paitsi, että haluan olla esimiestehtävissä. Minua on vienyt aina kulloinenkin työ, kunnes sattuma, muutos tai tarjoutunut mahdollisuus on pysäyttänyt ja herättänyt kiinnostuksen uuteen.”

Karjula sanookin itse olevansa parhaimmillaan johtaessaan muutosta, ja sitä hän on lopulta kaikissa työpaikoissaan tehnyt.

”En ole ollut kovin hyvä stabiilin toiminnan ylläpitämisessä. En esimerkiksi olisi kovin hyvä taloushallinnossa, koska se on niin säädeltyä. Mutta ihmiset ovatkin erilaisia.”