Sukkelista putkiremonteista mallia muualle työelämään – Anne Brunila tahtoisi eroon joutavasta odottelusta

Fakta 41 muuttujan indikaattori Vuosittain päivittyvän suomalaisen työn indikaattorin ovat kehittäneet Suomalaisen työn liitto ja Aula Research. Mittariston pohjana on käytetty useita tilastoaineistoja mm. Tilastokeskuksesta, Eurostatista ja työolobarometristä. Taustamuuttujia on kaikkiaan 41. Kaikille muuttujille on kiinteä perusvuosi 2005, jossa ne saivat arvon sata. Merkityksellisen työn tuottavuutta, osallistavuutta ja kestävyyttä tarkastellaan työntekijän, työnantajan ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Tavallista sukkelammin toteutetuista putkiremonteista sietäisi ottaa mallia muuhunkin työelämään. Näin arvioi hallitusammattilainen, professori Anne Brunila, joka kommentoi Suomalaisen työn liiton tiistaina julkistamaa selvitystä työelämästä.

HS on seurannut helsinkiläisessä kerrostalossa tehtyä putkiremonttia, joka valmistui kahdessa viikossa.

Työn liiton kyselyssä kävi ilmi, että lähes puolet työntekijöistä pystyisi työskentelemään nykyistä tehokkaammin omassa työssään, ja suurimmalla osalla olisi myös tahtoa ponnekkaampaan työntekoon.

Etenkin vanhemmat ikäluokat olivat tätä mieltä. ”Suomessa olisikin syytä tarkemmin pohtia, miten tämä valtava tehokkuuspotentiaali saataisiin parempaan käyttöön”, liiton raportissa sanotaan.

Brunilan mukaan kyse ei olisi siitä, että työntekijöistä pitäisi ottaa enemmän irti ja panna heidät venymään kaksin verroin niska limassa. Putkiremonttiesimerkillään hän tarkoitti muun muassa sitä, että työn johtaminen ja organisointi olisivat muuallakin niin kohdillaan, että esimerkiksi jonninjoutavasta odottelusta päästäisiin eroon.

Suomalaisen työn liiton kehittämä työn indikaattori osoittaa kaiken kaikkiaan, että sekä yritykset että yhteiskunta näkevät jo valonpilkahduksia paljon parjatussa työelämässä. Esimerkiksi yritysinvestointien määrä on kasvussa ja suhdannenäkymät ovat parantuneet. Sen sijaan työntekijät kaipaavat lisää vaikutusmahdollisuuksia ja koulutusta.

Liitto on koonnut ja päivittänyt 41 taustamuuttujan perusteella työn indikaattorin, joka mittaa monipuolisesti suomalaista työtä. Tulokset ovat osin ristiriitaisia, mutta suunta on parempaan päin, joskin monen mittarin mukaan ollaan yhä jäljessä vuodesta 2005. Se valittiin melko neutraalina vuotena vertailuvuodeksi, koska tuolloin ei ollut varsinaisesi lama eikä nousukausikaan.

”Suomalaisen työn indikaattori osoittaa, että yrityksissä nähdään jo valoa. Myös yhteiskunnan tasolla tilanne on kääntynyt lievään nousuun. On kuitenkin huolestuttavaa, että työntekijöiden tilanne näyttää heikentyneen. Erityisesti työntekijöiden osallistavuuteen on syytä kiinnittää vastedes huomiota”, tiivistää liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

Työntekijän näkökulmasta positiivisia merkkejä ovat työntekijöiden tuottavuuden maltillinen kasvu ja parantuneet arviot omasta työllisyystilanteesta. Sen sijaan esimerkiksi työssä oppiminen ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet työnsä sisältöihin ja työtapoihin heikkenivät.

Eljala arvioi, että vilkas ja kärjistynyt keskustelu työelämästä on saattanut näyttäytyä liikaa ylhäältä alas sanellulta. Äänessähän ovat olleet lähinnä hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt.

”Toivon, että voitaisiin siirtyä pohtimaan, miten luoda vuorovaikutusta yritysten sisällä, yritysten välillä sekä yritysten, yhteiskunnan ja työntekijöiden välillä”, Eljala perää muutosta.

Yrityspuolen mittareissa vuosia kestänyt lasku kääntyi viime vuonna varovaiseksi nousuksi, mutta muuttujat ovat yhä selvästi heikommalla tasolla kuin vuonna 2005.

Esimerkiksi yritysten panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat selvästi alemmalla tasolla kuin kymmenen vuotta aiemmin. Kasvua povataan kuitenkin sekä investointeihin että tutkimus- ja kehitystoiminnan sijoituksiin.

Pitkällä aikavälillä kaikkein positiivisinta suomalaisen työn kehitys on ollut koko maan tasolla, indikaattori kertoo. Työelämän tila on koko maan kannalta nousussa kahden heikon vuoden jälkeen. Esimerkiksi Suomen kilpailukyky suhteessa kilpailijamaihin on parantunut sekä työtaisteluiden, työtapaturmien ja sairauspoissaolojen määrä on laskenut. Eläkkeellekin siirrytään entistä vanhempina.

Nousua hidastivat viime vuonna Suomen heikko kansantuotteen kasvuvauhti ja viennin matala taso.