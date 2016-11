Hallitus aikoo vauhdittaa vientiä yhdistämällä Tekesin ja Finpron – Team Finland -verkosto saa erittäin kovaa arvostelua

Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk) kertoi tiistaina muutoksista, joilla hallitus aikoo uudistaa suomalaisyritysten kansainvälistymispalveluita.

Suurin rakenteellinen uudistus olisi innovaatiorahoittaja Tekesin ja kansainvälistysmispalveluita tarjoavan Finpron yhdistäminen. Tästä hallitus päättää loppukevään kehysriihessä.

Tekesistä ja Finprosta muodostettaisiin uusi yksikkö, jota asiaa pohtinut työryhmä kutsuu nimellä Growth Finland.

Rehn kertoi tiistaina, että hallitus on jo päättänyt useista pienemmistä uudistuksista. Kiinnostavin niistä on se, että Suomi tekee yhteistyösopimuksen Saksan kauppakamarin kanssa, jotta suomalaiset pk-firmat voivat jatkossa ostaa heidän konsulteiltaan kansainvälistysmipalveluita.

Saksan kauppakamarilla on toimipisteita yli sadassa maassa.

Tämän taustalla on se, että hallitus päätti vuonna 2013 myydä Finpron konsulttipalvelut. Hallituksen päätös luopua Finpron maksullisista kansainvälistysmispalveluista tuli monelle talouden toimijalle täytenä yllätyksenä. Sittemmin päätös on saanut kovaa kritiikkiä.

HS kirjoitti Finpron alasajosta lokakuun puolivälissä.

Nyt suomalaisyritykset saavat ostaa samantapaisia konsulttipalveluita saksalaisilta. Olli Rehn kertoi tiedotustilaisuudessa, että Suomessa otetaan yrityksille käyttöön palveluseteli, jota voi käyttää näiden palveluiden ostamiseen. Yhden palvelusetelin arvo on enintään 10 000 euroa ja se kattaisi enintään puolet kustannuksista.

Asiaa pohtinut työryhmä arvioi, että palveluseteleitä tarjottaisiin vuodessa noin 500, joten kustannus olisi noin viisi miljoonaa euroa.

Lisäksi Rehn kertoi hallituksen päättäneen siitä, että maakuntiin tulee Team Finland -koordinaattoreita auttamaan pk-yrityksiä maakunnista maailmalle. Tekesin ja Finpron kasvuohjelmat yhdistetään. Nyt niitä on peräti 37, mutta yhdistämisen jälkeen niitä olisi enää kuusi.

Toiminnan selkeyttämiseksi nykyinen, valtioneuvoston kanslian vetämä Team Finland -johtoryhmä puretaan ja toiminnan ohjaus keskitetään työ- ja elinkeinoministeriöön. Uudessa Team Finland -johtoryhmässä on edustajat ulkoministeriöstä, Tekesistä, Finprosta, Finnverasta, EK:sta, Suomen Yrittäjistä sekä keskuskauppakamarista.

Olli Rehn asetti työryhmän miettimään kansainvälistymispalveluita lokakuun alussa. Ryhmää veti työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jukka Gustafsson. Työryhmän raportti julkaistiin myös tiistaina.

Raportissa on erittäin kovaa kritiikkiä Team Finlandia kohtaan. Työryhmä oli kuullut työssään useita Team Finlandin asiakasyrityksiä.

Team Finland on verkosto, joka tarjoaa yrityksille kansainvälistysmispalveluita, houkuttelee Suomeen investointeja ja lisäksi koordinoi Suomen maakuvaviestintää. Verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat julkiset toimijat.

Raportin mukaan Team Finlandin viestintä on ollut ”runsasta ja aktiivista”, mutta sen toimenkuva ja palvelulupaus on jäänyt hyvin epäselväksi. ”Koska ydintehtäviä ei ole selkeästi määritelty, on epäselvää ketkä tuottavat Team Finland -palveluita”, raportissa sanotaan.

Sen mukaan Team Finlandin ohjausmalli on ”sekava ja monitahoinen”. Liiallinen hallinto on jäykistänyt toimintaa ja johtajuuden puute on hidastanut kehitystä. Raportin mukaan myöskään palvelutuotannossa ei ole kaikilta osin ylletty riittävään laatutasoon.