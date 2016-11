Idänkaupan henki palaa – Suomi neuvottelee Venäjän kanssa Moskovassa keskiviikkona vuosien tauon jälkeen

Fakta Kokkilan idäntaival Perusyhtymän idänviennissä työskennellyt diplomi-insinööri Ilpo Kokkila perusti SRV Viitoset -rakennusyhtiön vuonna 1987. Yhtiön ensimmäinen urakka oli Rakveren lihakombinaatti Neuvosto-Virossa. Kokkilalle myönnettiin vuorineuvoksen arvo 2004. SRV toimii tällä hetkellä projektinjohtajana Pyhäjoen ydinvoimalatyömaalla.

Suomen kauppapolitiikan johdossa on päätelty, että Venäjän-viennin hyytyessä vanha keino on parempi kuin pussillinen uusia. Suomen ja Venäjän talouskomissio kokoontuu kolmen vuoden tauon jälkeen keskiviikkona Moskovassa. Suomen joukkuetta johtaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok), Venäjän tiimiä varapääministeri Dmitri Kozak.

Varsinainen taustahahmo on kuitenkin idänkaupan veteraani ja SRV-yhtiöiden pääomistaja, vuorineuvos Ilpo Kokkila, 68.

Hän aloitti perinteisen yhteistyön lämmittämisen Venäjän kanssa vuonna 2013 toimiessaan Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) puheenjohtajana. EK solmi tuolloin yhteistyösopimuksen venäläisen sisarjärjestönsä RSPP:n kanssa.

Kokkila saapui tapaamaan sisarjärjestön edustajia Moskovaan jo tiistaina.

”Tähän asiaan perehtyneitä on niin vähän, että tämä on jäänyt minun harteilleni”, Kokkila sanoo järjestöjen yhteistyöstä. Hän lisää, että talouskomission suhteen tilanne on aika tavalla sama.

”Monelle suomalaiselle tulee varmasti mieleen, että komissio on jäänne menneiltä ajoilta, mutta minä näen asian toisin. Pitää olla naapureiden kanssa puheväleissä ja ymmärtää heitä, vaikkei aina hyväksyisikään.”

Vanhoilta ajoilta komissio todella onkin peräisin. Suomen ja Venäjän välinen talouskomissio perustettiin vuonna 1992, mutta sen edeltäjä, Suomen ja Neuvostoliiton hallitusten välinen talouskomissio aloitti työnsä jo 1967. Kahdenvälistä kauppaa johtivat vuosikymmeniä sellaiset keulahahmot kuin Ahti Karjalainen ja Kalevi Sorsa.

”Komissio oli osa korporatiivista Suomea”, sanoo toistakymmentä teosta Suomen taloushistoriasta kirjoittanut professori Markku Kuisma.

”Tarkoitus ratkaista, miten pieni avoin demokratia voi menestyä, kun naapurissa on keskitetysti johdettu suurvalta.”

Vuonna 1992 kumppanina oli vähemmän keskitetysti johdettu entinen suurvalta Venäjä. Se ei estänyt uuden talouskomission perustamista entisen raunioille.

”Kuka silloin tiesi, mitä tulevaisuus tuo tullessaan?” Kuisma kysyy. ”Varmaan ajateltiin, että yritettävä jatkaa elämistä. Jos olisimme sanoneet, että ’emme jatka’, niin mikä viesti se sitten olisi ollut?”

Vähänpä talouskomissiosta kuitenkaan kuultiin pariinkymmeneen vuoteen.

Lopulta yhteistyö jäätyi Krimin miehitykseen, mutta tuskin sitäkään moni ulkopuolinen pani merkille. Onko Venäjästä tullut nyt uusi Neuvostoliitto, kun vanhat temput ovat tarpeen?

”Eiväthän venäläiset tätä yhteistyötä tarvitse”, Kokkila puuskahtaa.

”Suomi on pieni maa, eikä meidän eduista huolehdi kukaan muu kuin me. On tärkeää, että kontaktit ovat mahdollisimman laajalla pohjalla. Ja Venäjä on iso maa, ei se hetkessä muutu.”

Nykyinen Venäjän liiketoimintaympäristö on haastava. Korruptiosta syytetyn talouskehitysministeri Aleksei Uljukajevin pidätys kuohuttaa parhaillaan Moskovaa, ja operaation todellisista syistä on esitetty puolisen tusinaa teoriaa. Bisnesilmapiiri ei siis vaikuta oikein otolliselta.

”Olen tavannut Uljukajevin, fiksu ihminen, ja pidätys oli suuri yllätys”, Kokkila sanoo. ”Mutta me olemme vääriä ihmisiä sanomaan, oliko pidätys oikein vai väärin.”

Kokkilan mielestä Venäjän lisäksi pitäisi ymmärtää myös presidentti Vladimir Putinia.

”Mitä tahansa täällä tapahtuu, niin aina arvuutellaan, että mitä se Putin tällä on nyt meinannut. Vaikka olen itse pienemmän organisaation johdossa, niin en silti pysty jokaista asiaa vahtimaan. Vaikea uskoa, että presidentti Venäjällä voisi.”

Yhdestä asiasta talouskomissiossa taidetaan olla yhtä mieltä molemmilla puolilla pöytää: Venäjän-vastaisista pakotteista pitäisi päästä eroon.

”Yrittäjänä tietysti toivoisin, että pakotteista päästäisiin eroon”, Kokkila sanoo. ”Mutta hyväksyn täysin, että se päätös jätetään poliittisille päättäjille. Ei pakotteita ole taloudella perusteltu.”

Venäjän vastapakotteet ja niin sanottu ”tuonnin korvaaminen” saavat nekin Kokkilalta ymmärrystä.

”Venäjän oma teollisuus ei ole lähtenyt kehittymään kuten on haluttu, ja nyt haetaan monenlaisia keinoja, että saataisiin syntymään myönteistä kehitystä. Suomalaisten pitäisi pyrkiä hyödyntämään tilannetta.”