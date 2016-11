Norja vahtii, että öljyrahat sijoitetaan eettisesti – eläkerahaston mustalla listalla jo yli 120 yritystä

Fakta Suurimpia sijoittajia koko maailmassa Norjan valtion eläkerahasto, joka tunnettiin aiemmin nimellä Norjan öljyrahasto, on yksi maailman suurimpia sijoittajia. Se omistaa osuuksia yli 9 000 yhtiössä 80 maassa ja noin 1,3 prosenttia maailman listatuista osakkeista. Sijoitusten markkina-arvo on noin 790 miljardia euroa. Sijoitustoiminnan eettisyyttä valvoo viisihenkinen eettinen neuvosto, jota johtaa Johan H. Andresen.

Helmikuussa 2014 Danjoki Pohjois-Carolinassa Yhdysvalloissa muuttui harmaaksi. Syy oli suljetusta hiilivoimalasta valuneessa tuhkavedessä, jota pääsi jokeen muutaman päivän aikana kymmeniätuhansia tonneja.

Muun muassa lyijyä, elohopeaa ja arsenikkia sisältävä tuhka on ympäristölle hyvin myrkyllistä. Kävi ilmi, että voimalan omistava Duke Energy oli vuosikymmenien ajan varoituksista piittaamatta laiminlyönyt romahtaneen putken kunnossapidon.

Eikä aikaakaan, kun yhtiön johto sai puhelun yhdeltä omistajistaan. Norjan valtion eläkerahasto, yksi maailman suurimmista sijoittajista, halusi selvityksen onnettomuuden syistä ja korjaavista toimista.

Jatkoselvittelyssä ilmeni, ettei kyse ollut yksittäistapauksesta, vaan Duke Energy oli järjestelmällisesti rikkonut ympäristönormeja useissa voimaloissaan. Korjaustoimia kyllä lupailtiin, mutta hitaasti.

Omistajan mitta tuli täyteen. Syyskuussa 2016 eläkerahasto ilmoitti myyvänsä lähes 300 miljoonan euron osakeomistuksen Duke Energyssä ja sen tytäryhtiöissä.

Päätöksen takana oli Johan H. Andresenin johtama viisihenkinen eettinen neuvosto, joka vahtii, että eläkerahasto noudattaa sijoitustoiminnassaan sille annettuja eettisiä ohjeita.

Ohjeista päättää Norjan parlamentti, ja ne pohjautuvat muun muassa YK:n, OECD:n ja Kansainvälisen työjärjestön kansainvälisiin standardeihin.

”Tehtävämme on vähentää sijoitussalkkuun kohdistuvaa eettistä riskiä”, Andresen selittää työnkuvaansa.

Tämä tapahtuu siten, että neuvosto antaa suosituksia yhtiöiden asettamisesta tarkkailuun tai sijoituskieltoon.

Eettisen neuvoston tehtävä ei siis ole varmistaa, että Norjan valtion eläkerahasto on muita sijoittajia oikeamielisempi. Se vahtii, ettei rahasto sijoita yhtiöihin, joissa on suuri riski joutua vastuuseen vakavasta ja systemaattisesta normien rikkomisesta. Näin se pitää huolen, että eläkerahoille saadaan tulevaisuudessakin vuotuinen 3–4 prosentin tuotto. Taustalla on ajatus, että selvästi epäeettinen toiminta ei voi pitkällä aikavälillä olla taloudellisesti kannattavaa.

”Emme ole oikeusistuin”, Andresen sanoo. ”Katsomme faktoja ja toimintaa menneisyydessä, ja arvioimme riskejä. Jos katsomme, että riski tiettyjen eettisten normien rikkomiseen tulevaisuudessa on iso, voimme suositella keskuspankkia myymään omistuksensa yhtiössä.”

Toistaiseksi keskuspankki on aina toiminut eettisen neuvoston suositusten mukaisesti.

Esimerkiksi Duke Energyn kohdalla neuvosto suositteli irtaantumista, koska katsoi, että riski uusiin vakaviin ympäristövahinkoihin oli suuri.

Paljon muitakin kriteereitä irtaantumiselle on. Rahasto ei saa sijoittaa yhtiöihin, jotka valmistavat henkilömiinoja, rypälepommeja, ydinaseita tai tupakkaa. Mustalle listalle voi joutua myös esimerkiksi törkeästä korruptiosta ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista.

Sijoituskielto on keino, johon neuvosto turvautuu vasta viime kädessä. Kiellettyjen sijoituskohteiden listalla on 123 yritystä, kun eläkerahaston 790 miljardin euron sijoitussalkussa on yli 9 000 yhtiön arvopapereita.

Kun epäilty laiminlyönti tulee neuvoston tietoon, se aloittaa yhteydenpidon yrityksen kanssa. Joskus tilanne korjautuu jo tällä. Yritykset kuuntelevat eläkerahaston ajatuksia erityisen herkällä korvalla, sillä omistamissaan yhtiöissä rahasto kuuluu usein kymmenen suurimman omistajan joukkoon.

”Yritys saattaa vaihtaa henkilöstöä tai johtoa tai muuttaa liiketoimintamalliaan. Siinä prosessissa yritys voi muuttua niin, ettemme enää ole huolissamme heistä”, Andresen kertoo.

Suurin yksittäinen syy mustalle listalle joutumiselle on kivihiilen käyttö.

Vuoden alussa voimaan tullut ohje kieltää rahastolta sijoitukset kaivos- ja energiayhtiöihin, joiden liiketoiminnasta yli 30 prosenttia pohjautuu kivihiileen. Ensimmäiset 52 yhtiötä joutuivat mustalle listalle huhtikuussa.

Parhaillaan neuvosto pohtii, miten se alkaa soveltaa toista uutta ohjetta, joka kieltää sijoitukset erityisen suuria kasvihuonekaasupäästöjä tuottaviin yhtiöihin. Öljyrahalla koottu rahasto joutuu arvioimaan kriittisesti fossiilisia polttoaineita sijoituskohteena.

”Ryhdymme nyt perkaamaan tiettyjä toimialoja, joista on saatavilla luotettavaa dataa päästöistä. Jotkut energiantuotannon muodot saattavat olla mukana siinä.”

Sen Andresen paljastaa, että uuden ilmastokriteerin vuoksi neuvosto aikoo selvittää ainakin sementinvalmistuksen päästöjä.

Suomalaisia yrityksiä ei eläkerahaston mustalla listalla ole, eikä Andresen halua nimetä riskiyrityksiä.

”Mutta totta kai on toimialoja, joita seuraamme ja joilla suomalaisyritykset ovat läsnä, kuten televiestintäsektori ja siihen liittyvä korruptio sekä metsäalan yritykset, jotka toimivat eri puolilla maailmaa.”

Hän korostaa, että useimmilla pohjoismaisilla yhtiöillä on korkeat eettiset standardit, mutta joskus ympäristö luo vääränlaisia houkuttimia.

”Tietyissä osissa maailmaa riskit kasvavat jo sillä, että on siellä läsnä. Tietyt maat, toimialat ja kumppanit altistavat riskeille, ja niin voi käydä myös pohjoismaisille yhtiöille.”

Esimerkiksi nämä yhtiöt ovat Norjan öljyrahaston mustalla listalla

Boeing

Vuonna 2005 rahasto päätti luopua sijoituksista yhtiöissä, jotka kehittävät ydinaseissa käytettäviä keskeisiä komponentteja.

Philip Morris

Vuonna 2009 eettinen neuvosto suositteli rahastoa luopumaan omistuksistaan 17 tupakkayhtiössä, muun muassa Philip Morrisissa.

Wal-Mart

Eettinen neuvosto katsoi maailman suurimman vähittäiskaupan ketjun käyttävän järjestelmällisesti lapsityövoimaa, laiminlyövän työturvallisuusmääräyksiä ja estävän työntekijöitä järjestäytymästä.

ZTE

Eettinen neuvosto suositteli kesäkuussa 2015, että rahasto luopuu omistuksistaan kiinalaisessa matkapuhelinvalmistaja ZTE:ssä toistuvien korruptioepäilyjen vuoksi.

Airbus

Lentokoneistaan tunnettu ranskalainen teknologiayhtiö valmistaa myös komponentteja rypälepommeihin.

Peabody Energy

Maailman suurin yksityinen kivihiilikaivosyhtiö joutui mustalle listalle tänä vuonna yhdessä 51 muun yhtiön kanssa, kun eettinen neuvosto ensi kertaa sovelsi sääntöä, joka kieltää rahastolta sijoitukset kivihiiliyhtiöihin.