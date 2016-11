Suomalainen terveysyrittäjä voitti Financial Timesin nuorten kirjailijoiden palkinnon: ”Työstressi on yhä yhteiskunnassa tabu”

Suomalainen terveysalan yrittäjä Nora Rosendahl, 31, voitti tiistaina nuorten tietokirjailijoiden Bracken Bower -palkinnon Mental Meltdown -kirjaehdotuksellaan.

Palkintoa ei anneta jo julkaistuille teoksille, vaan kirjaehdotuksille. Rosendahl kirjoittikin kilpailua varten 5 000 sanan esseen, joka käsitteli nuorten aikuisten työuupumusta ja henkistä romahdusta. Lyhennetty versio esseestä on julkaistu Financial Times -lehdessä.

Financial Timesin ja McKinsey-konsulttiyhtiön jakama Bracken Bower -palkinto on kansainvälisesti arvostettu. Se on tarkoitettu taloudesta kirjoittaville alle 35-vuotiaille tietokirjailijoille.

Palkinnon suuruus on 15 000 puntaa eli noin 17 500 euroa. Rahasummaa merkittävämpää on kuitenkin palkinnon tuoma huomio ja todennäköinen julkaisusopimus. Mental Meltdownista onkin Rosendahlin mukaan tarkoitus tulla ihan oikea kirja.

”Paineet ovat nyt niin kovat, että vähän pakkokin se on kirjoittaa. Lisäksi aihe selvästi kiinnostaa ihmisiä”, Rosendahl kertoo HS:lle puhelimitse yöllä Lontoon palkintogaalasta.

Bracken Bower -palkintoon ei kuulu automaattista julkaisusopimusta, mutta kilpailun järjestäjät avaavat kustantamojen ovet voittajalle. Jo tiistain gaalassa oli paikalla lukuisia alan vaikuttajia, joiden kanssa Rosendahl kertoo käyneensä alustavia neuvotteluja.

”Huomenna tapaan heitä vielä lisää.”

Rosendahl huomasi jo opiskeluaikoinaan, kuinka hänen ikätovereitaan vaivasi uupumus. Saman huomion hän teki ensimmäisissä työpaikoissaan pankissa ja liikkeenjohdon konsulttina.

Rosendahl ei itse palanut loppuun, mutta väsymystä ja ylikuormitusta hän koki. Hän uskoo, että digitalisaation sirpaloittamat epävarmat työmarkkinat lisäävät uupumusta entisestään. Työnkuvat muuttuvat nopeasti, ja ihmisten pitää kisata kollegoidensa lisäksi myös tekoälyn kanssa.

”Yhteiskunnassa pitää puhua työstressistä ja loppuunpalamisesta avoimemmin. Tällä hetkellä se on yhä tabu aihe. Töissä väsyminen nähdään heikkoutena, jota pitää peitellä”, hän sanoo.

Rosendahl vyöryttää esseessään järkyttäviä lukuja toisensa perään:

Maailman terveysjärjestön mukaan masennuksesta tulee maailman yleisin sairaus vuoteen 2030 mennessä. Yhdysvaltalainen Benson-Henry Institute arvioi, että jo 60–90 prosenttia lääkärikäynneistä liittyvät stressiin. Harvardin lääketieteellisen koulun selvityksen mukaan 96 prosenttia yritysjohtajista tuntee palavansa loppuun.

Rosendahlin mielestä töissä menestymisen määritys on nurinkurinen. Edelleen monella työpaikalla eniten ja pisimpään rehkiviä pidetään parhaina työntekijöinä sen sijaan, että mittarina olisi työnlaatu.

”Työnantajien pitäisi rakentaa työpaikkoja, joissa ei idealisoida mahdollisimman suuria työtuntimääriä, vaan keskitytään ajattelun ja työtuloksen laatuun.”

Rosendahlin teesit eivät sovi Juha Sipilän (kesk) hallituksen ja kilpailukykysopimuksen tahdittamaan Suomeen. Kilpailukykysopimus pidentää vuotuista työaikaa 24 tunnilla eli kuudella minuutilla per työpäivä.

”Ainakaan yksilön kohdalla se, että tekee kuusi minuuttia päivässä lisää töitä, ei tarkoita, että tulos parantuisi. Työntekijän ja työnantajan pitäisi miettiä työajan sijaan, minkä tyyppisellä työpanoksella haluttu tulos saadaan aikaiseksi”, Rosendahl pohtii.

Kun Rosendahl ei kirjoita bisneskirjoja, hän toimii terveysalan startup-yrityksen Fifth Cornerin operatiivisena johtajana. Rosendahl kuuluu myös vuonna 2014 perustetun yrityksen perustajiin.

Fifth Corner on kehittänyt You-app nimisen sovelluksen mobiililaitteisiin, joka opastaa ihmisiä liikkumaan ja tekemään terveyttä edistäviä pieniä valintoja arjessaan. Osa sovelluksen sisällöstä on kehitetty yhdessä huippukokki Jamie Oliverin kanssa.

Sovelluksella on maailmanlaajuisesti jo satojatuhansia käyttäjiä.

Rosendahl ei ole aivan untuvikko kirjailijana. Hän kirjoitti viime vuonna The Book of You -terveysoppaan yhdessä yrityskumppaneidensa Nelli Lähteenmäen ja Aleksi Hoffmanin kanssa.

Kirjassa yrittäjäkolmikko käy läpi 365 pientä tekoa, joiden avulla voi parantaa elämänlaatuaan.

”Kirja on myyty jo kymmeneen maahan. Penguin-kustantamo on sen jo julkaissut Britanniassa”, Rosendahl kertoo.

Yhdysvalloissa ja Saksassa kirja julkaistaan lähiviikkoina.

Lontoon gaalassa Rosendahl poseerasi McKinseyn Britannian johtajan Vivian Huntin ja Financial Timesin vastaavan päätoimittajan Lionel Barberin välissä.

Nuorten kirjailijoiden ehdotusten lisäksi Financial Times ja McKinsey palkitsivat tiistain gaalassa myös kokeneiden kynänkäyttäjien jo julkaistuja teoksia.

Vuoden bisneskirjan palkinto meni tänä vuonna Sebastian Mallabyn kirjoittamalle keskuspankkiiri Alan Greenspanin elämäkerralle The Man Who Knew.