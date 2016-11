Uusia lahjusepäilyjä Ericssonissa: muun muassa Costa Rican presidentin epäillään saaneen lahjuksia

Tukholma

Ruotsalainen verkkolaiteyhtiö Ericsson käytti 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa järjestelmällisesti lahjuksia solmiessaan sopimuksia ulkomailla, kertovat useammat yhtiön aikaisemmat johtajat Ruotsin radiolle.

Muun muassa Costa Rican entisen presidentin kerrotaan saaneen lahjuksia.

Ericssonia on myös aiemmin epäilty lahjuksista. Johtajat kertovat nyt nimettöminä Ruotsin radiolle, kuinka toiminta oli systemaattista ja kuinka yrityksen johto oli tietoinen asiasta.

Costa Rican silloisen presidentin Miguel Angel Rodriguezin epäillään saaneen 2,5 miljoonaa kruunua eli nykyrahassa noin 260 000 euroa samaan aikaan, kun yhtiö neuvotteli valtiollisesta sopimuksesta Costa Ricassa. Tiedot perustuvat sekä Ruotsin radion näkemiin asiakirjoihin että kertomuksiin asiasta.

”Jos tämä pitää paikkansa, on asia vakava”, sanoo Peter Utterström, yksi Ruotsin parhaina pidetyistä korruptioon erikoistuneista asianajajista Ruotsin radiolle.

Omalla nimellään epäillyistä lahjuksista kertoo Liss-Olof Nenzell, joka työskenteli 1990-luvun lopulla kyseisten maksujen parissa Sveitsissä. Hänen mukaansa Ericsson maksoi rahaa korkeilla paikoilla istuville henkilöille, muun muassa ministereille. Kyse oli hänen mukaansa sadoista miljoonista kruunuista ja useissa maissa.

Ericsson ei ole halunnut antaa haastattelua asiasta. Viestissään Ruotsin radiolle se toteaa, että yhtiöllä on nollatoleranssi korruption suhteen ja että se ”torjuu yleistykset siitä, että Ericsson yhtiönä olisi systemaattisesti toiminut tavalla, joka sotii sen omia ohjeistuksia ja periaatteita vastaan.”

Myös Costa Rican entinen presidentti kiistää asianajanansa välityksellä, että hän olisi saanut lahjuksia.

Expressen-lehti paljasti jo syksyllä 2000, että Ericsson olisi luonut kirjanpitojärjestelmän, jossa konsulttipalkkioiden lopullista saaja kätkettiin bulvaanien kautta. Nenzellin mukaan Ericsson käski häntä tämän jälkeen tuhoamaan kaikki arkaluonteiset asiakirjat. Hän ei kuitenkaan tehnyt niin.

Pari vuotta sitten hän aloitti yhteistyön Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaisen SEC:n kanssa, joka tutkii Ericssonin toimia. Asiasta kertoi keskiviikkona Ruotsin radion lisäksi Dagens Nyheter. Nyt Nenzell on jättänyt suuren osan asiakirjoista paikallisille asianajajille, joiden on määrä esitellä ne viranomaisille.

Ruotsin talousrikosviranomainen ja veroviranomainen tutkivat Ericssonin toimia jo 2000-luvun alussa Expressenin paljastuksen jälkeen. Tapaus eteni oikeuteen vuonna 2006 verorikoksena, mutta tuomiot olivat vapauttavia.

Uudet tiedot epäillyistä lahjuksista ovat isku Ericssonille, joka on viime aikoina kärsinyt taloudellisista vaikeuksista. Yhtiö on kertonut laajoista säästötoimista, ja sen osakekurssi on heikentynyt voimakkaasti kuluvan vuoden aikana. Ruotsissa Ericssonin strategiaa on arvosteltu laajasti, ja entinen toimitusjohtaja sai potkut aiemmin tänä vuonna.