Virallinen ennuste: Brexit hidastaa selvästi Britannian talouskasvua jo ensi vuonna

Britannian ensi vuoden budjettisuunnitelmien ensiesittely parlamentille oli kylmä suihku brexit-intoilijoiden päälle. Valtiovarainministeri Philip Hammondin esittelemän talousennusteen mukaan Britannian talouskasvu hidastuu ensi vuonna 1,4 prosenttiin aiemmin ennustetusta 2,2 prosentista brexit-suunnitelmien vuoksi.

Pelkästään EU:sta eroamisen suunnitteleminen ja sen aiheuttama epävarmuus hidastaisi taloutta näin paljon. Itse ero ei toteudu ainakaan kahteen vuoteen.

Hammondin mukaan ennuste korostaa tarvetta käydä Britannian talouden pitkän aikavälin heikkouksien kimppuun.

Hän myös muistutti parlamentille, että EU:sta eroaminen ”muuttaa Britannian historian suuntaa”.

Britit päättivät tasan viisi kuukautta sitten järjestetyssä kansanäänestyksessä, että Britannia eroaa Euroopan unionista.

Britannian talous ei näyttäisi kuitenkaan tänä vuonna kärsineen kansanäänestyksen tuloksesta. Talous on kasvanut hieman yli kaksi prosenttia viime vuodesta, mikä oli hieman ennusteita enemmän.

Englannin keskuspankki yritti ehkäistä vaikutuksia laskemalla tärkeimmän ohjauskorkonsa 0,25 prosenttiin äänestyksen jälkeen. Koronlaskun ja epävarmuuden tuloksena Englannin punta on heikentynyt kesäkuun jälkeen yli kymmenen prosenttia suhteessa euroon. Keskiviikkona eurolla sai jo lähes 0,9 puntaa.

Hammondin mukaan juuri punnan heikkenemisen seuraukset ja epävarmuus hidastavat talouskasvua ensi vuonna. Valuutan heikkeneminen kiihdyttää tuontihintojen nousun kautta inflaatiota. Sen arvellaan heikentävän kuluttajakysyntää ja vähentävän investointeja.

Britannian pääministeri Theresa May on luvannut jättää erohakemuksen EU:lle ensi maaliskuun loppuun mennessä. Sen jälkeen maalla on kaksi vuotta aikaa neuvotella eron ehdoista ja uuden yhteistyön muodoista.