Fakta Yritykset vertailussa Terveystalo Toimii yli 70 paikkakunnalla. 170 toimipaikkaa ja 17 lääkärikeskus-sairaalaa. Työterveyspalveluissa yli 500 000 asiakasta. Laajentui hammashuoltoon ja suun terveyden palveluihin kesällä 2015. Omistajat pohjoismainen pääomasijoitusyhtiö EQT, eläkeyhtiö Varma, yhtiön avainhenkilöitä sekä EQT VI:n rahastosijoitusten kautta mm. Sampo, Ilmarinen, Keva ja Valtion eläkerahasto. Diacor Toimii pääkaupunkiseudulla ja Turussa. 13 lääkäriasemaa pääkaupunkiseudulla ja yksi Turussa. Yksi sairaala Ruoholahdessa ja erillinen fysioterapiayksikkö. Työterveyspalveluissa noin 140 000 asiakasta. Omistajat Helsingin Diakonissalaitos ja LähiTapiola.

Suomalaisten ikääntyminen, terveysalan pirstaleisuus ja tulossa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon sote-uudistus ovat syitä siihen, että yksityisellä terveysalalla tapahtuu nyt paljon.

Ala keskittyy: isot yritykset ostavat pienempiä toimijoita muun muassa hoiva-alalta, lastenhuollosta ja hammashoidosta.

Kauppoja tehdään myös maanlaajuisen verkoston varmistamiseksi. Esimerkiksi keskikokoiset lääkärikeskukset maakuntien kasvukeskuksista ovat lähes järjestään siirtyneet suurempien yritysten talleihin.

Keskiviikkona nähtiin tavallista suurempi yrityskauppa kahden terveysyhtiön välillä, kun Terveystalo ja Diacor sopivat yhdistyvänsä.

Diacor vahvistaa entuudestaan Terveystalon asemaa alan kolmen suurimman toimijan joukossa. Sen edellä ovat Attendo ja Mehiläinen.

Kansanterveyslaitoksen entisen pääjohtajan, professori Jussi Huttusen mukaan isot yritykset kasvavat koko ajan, koska sote-uudistukseen kaavailtu valinnanvapaus tarjoaa niille suuria liiketoimintamahdollisuuksia.

”Yritysten paisuminen tarkoittaa, etteivät pienemmät tuottajat todennäköisesti pysty kilpailemaan tulevaisuudessa. Suuret ketjut tulevat viemään leijonanosan markkinoista”, Huttunen sanoo.

Artikkeliin liittyvät Terveystalo ja Diacor yhdistyvät yli 7 000 työntekijän terveysjätiksi 15:12

”Jos yksityiset yritykset saavat listattua itselleen paljon asiakkaita ennen sote-uudistusta, se tarkoittaa, että maakuntien tuottama perusterveydenhuolto supistuu radikaalisti.”

Terveystalo on Suomen suurin työterveyspalveluiden tarjoaja, ja Diacor täydentää sitä varsinkin pääkaupunkiseudulla.

Diakonissalaitoksen omistama Diacor on menettänyt viime vuosina työterveysasiakkaita eikä sen kannattavuus ole kehittynyt toivotusti. Yrityskauppa ei sen takia ollut yllätys.

Yhdistymisen myötä Helsingin Diakonissalaitoksesta tulee Terveystalon merkittävä omistaja. Tämä lienee Terveystalolle tärkeää myös mainesyistä, sillä nyt se saa omistajajoukkoonsa pääomasijoittajan rinnalle hyvämaineisen kotimaisen omistajan.

Terveystalon pääomistaja on ollut pohjoismainen pääomasijoittaja EQT. Etenkin poliittisessa puheessa on jatkuvasti paheksuttu ulkomaisten pääomasijoittajien vahvaa roolia kotimaisessa terveydenhoidossa.

Diakonissalaitos on käyttänyt Diacorista saamiaan osinkoja oman toimintansa, muun muassa diakoniatyön rahoittamiseen.

Myös vakuutusyhtiöryhmä LähiTapiola on ollut Diacorin omistaja, mutta se ei jää yhdistyvään yhtiöön omistajaksi, vaan myy osakkeensa Terveystalolle.

Terveysyhtiöitä on yhdistänyt viime vuosina kova kasvuvauhti, joka tulee yrityskauppojen lisäksi toiminnan laajentumisesta.

Kimmo Räisänen

Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen sanoo kilpailua kiristäneen myös sen, että alalle on tullut uusia toimijoita, esimerkiksi finanssikonserni Pohjola. Toinen iso murros alalla on Närhisen mukaan digitalisaatio, joka on tosin vasta alussa.

Terveysyhtiöt ovat saaneet uutta liiketoimintaa erityisesti siitä, että ne ovat ottaneet hoitaakseen kuntien sosiaali- ja terveydenhoidon palveluita.

Aivan viime aikoihin asti tehtiin jopa kokonaisulkoistuksia, eli kunnan kaikki sote-palvelut menivät yksityisen yrityksen hoitoon. Hallitus esti kokonaisulkoistukset erillisellä lailla, jotta ne eivät sotkisi sote-uudistuksen suurta ideaa eli soten siirtämistä pois kunnilta maakuntien järjestämisvastuulle.

Hallitus on muutenkin häirinnyt terveysyritysten kasvunäkymiä leikkaamalla säästösyistä terveydenhuollon Kela-korvauksia, mikä on näkynyt lääkärissäkäyntien vähenemisenä ja lääkärissä käytetyn rahamäärän pienenemisenä. Erityisesti tämä on tuntunut hammashoidossa.

Alan yrityksiä vaivaa se, että ne eivät tiedä vielä soteen suunnitellun valinnanvapauden yksityiskohtia. Hallitus päättää asiasta lähiaikoina. Sen sijaan se tiedetään, että työterveyshuolto on ainakin alkuvaiheessa sote-uudistuksen ulkopuolella.

Jussi Huttusen mukaan näyttää siltä, että sama ihminen voisi olla sekä työterveyden että uuden maakunnallisen terveydenhuollon piirissä.

”Tämä tekee kaksoisrahastuksen mahdolliseksi: yksityinen terveysyritys voi saada rahat sekä työterveyshuollolta että maakunnalta”, Huttunen sanoo.