Syvässä teknologiassa voi piillä Suomen ja Euroopan pelastus, pääomasijoittaja ennustaa

Kuka? Sijoituskohteiden etsijä Teddie Wardi, 32, on varhaisen vaiheen yrityksiin sijoituksia tekevän Atomicon Pohjoismaiden, Baltian ja Benelux-maiden vastaava johtaja. Perustajaosakas pilvipalveluyhtiö Nervogridissä, joka myytiin Saksaan. Teddie Wardilta kysytään usein, onko hän sukua salibandypelaaja Oliver Wardille tai taidemaalari Rafael Wardille. Oliver on serkku, Rafael isoisän serkku.

Teknologiassa innovaatioiden seuraava aalto voi hyvin tapahtua juuri Euroopassa.

Näin ennustaa pääomasijoitusyhtiö Atomicon johtaja Teddie Wardi, 32, joka vastaa ruotsalaisen Niklas Zennströmin perustaman aloittavien ja kasvuyritysten rahaston Pohjoismaiden, Baltian ja Benelux.maiden sijoituksista.

Zennström tunnetaan ennen kaikkea nettipuheluyhtiö Skypen ja vertaisverkko Kazaan perustajana. Atomico taas tunnetaan muun muassa siitä, että se oli yksi kolmesta suurimmasta mobiilipeliyhtiö Supercelliin sen alkuvaiheessa sijoittaneesta rahastosta.

Wardin mukaan Yhdysvallat ja Piilaakso ovat viime vuosikymmeninä näyttäneet tietä niin teknologisten keksintöjen (Google, Facebook) kuin uusien liiketoimintamallien (Uber, Groupon) hyödyntämisessä.

Nyt tuo Piilaakson saama etumatka on pitkälti kurottu kiinni Euroopassa, Wardi sanoo.

”Ei ne ihmiset Piilaaksossa ole yhtään sen fiksumpia, on vain klusteriefekti.”

Zennström on julkisuudessa ehtinyt jo uhmakkaasti ennustaa, että ”seuraava Facebook” syntyy seuraavan kymmenen vuoden aikana Eurooppaan.

”Supercell on jo myyty kymmenellä miljardilla dollarilla, ja [saksalainen ohjelmistoyhtiö] SAP:n markkina-arvo on yli sata miljardia”, Wardi vertaa Euroopassa jo toteutuneisiin tekniikkayhtiöiden virstanpylväisiin.

Wardi kertoo Atomicon etsivän ”deep tech -yhtiöitä”, esimerkiksi erilaisia robotiikkaa- tai koneälyä kehittäviä ohjelmistoyhtiöitä.

Tyypillistä näille yhtiöille on, että tekninen osaaminen on niin vaativaa, että sitä ei voi kilpailija kopioida.

Suomi on tällöin monessa mielessä kiinnostava kohde sijoittajalle ja teknologiayhtiöille, Wardi arvioi.

Täällä on paljon kokeneita ja hyvin koulutettuja tietotekniikkaosaajia, suhtautuminen yrittäjyyteen on positiivista ja Suomessa, erityisesti Helsingissä, on kansainvälisten vertailujen mukaan hyvä asua.

Työvoimakin on kohtuullisen hintaista, mutta se ei Wardin mukaan ole kynnyskysymys.

”Hyvä koodari on kymmenen kertaa arvokkaampi kuin huono”, hän muistuttaa.

Teddie Wardi, 32, on espoolainen, Olarin lukion käynyt nörtti, joka alkoi koodata 7-vuotiaana.

Oltuaan vuoden opiskelemassa tuotantotaloutta Teknillisessä korkeakoulussa, hän vaihtoi kauppakorkeaan, jotta ei olisi uppoutunut liiaksi tekniikkaan.

Wardi kertoo Kauppakorkeakoulun kandiopintojen edenneen hitaasti, koska hän perusti opiskelujen ohessa kaverinsa kanssa Nervogrid-yhtiön. Se teki teleoperaattoreille erilaisia nettialustoja pilvipalveluina. Niillä operaattorit pystyivät myymään yrityksille erilaisia asiakashallinta- ja liiketoimintasovellutuksia eri paketeissa kuin ominaan.

Yhtiö ehti kasvaa noin 50 hengen kokoiseksi ja saada pääomasijoittajiakin, kun teknologiajohtajana yhtiössä ollut Wardi syksyllä 2012 alkoi kaivata elämäänsä jotain uutta.

Hän pyrki Harvardiin opiskelemaan MBA-tutkintoa, ja pääsi.

Vuosi Wardin Bostoniin-lähdön jälkeen yhtiö myytiin saksalaiselle Also-pörssiyhtiölle. Kauppahinta oli markkinatietojen mukaan kymmeniä miljoonia euroja.

Wardi viihtyi Harvardissa. Parasta antia olivat huippuyliopiston tarjoamat verkostot.

”Ensimmäisellä luennolla vasemmalla puolella istui kaveri Goldman Sachsilta, oikealla puolella oli johtaja Procter & Gamblelta ja edessä istui pommikonelentäjä”, Wardi kertoo. ”Jos nykyään haluaa tietoa joltain erikoisalalta, aina löytyy expertti.”

Harvardissa Wardi tapasi myös vaimonsa Diane Changin, joka on nykyään Facebookin Euroopan-toimintojen johtajan ”oikea käsi”.

”Nähdään joskus samoissa konferensseissa”, Wardi naurahtaa kuvatessaan parin työntäyteistä elämää.

Wardi kertoo miettineensä monta pitkää iltaa Harvardissa sitä, mitä valmistuttuaan tekisi. Jäädäkö Yhdysvaltoihin, palatako Eurooppaan, perustaako uusi yritys, vai tehdäkö jotain ihan muuta?

Lopulta nuoripari päätyi asumaan Lontooseen, ja Wardi meni varhaisen vaiheen yhtiöihin sijoittavaan Dawn Capitaliin töihin.

Tarkoituksena oli, että pääomasijoitusyhtiössä oleminen olisi välivaihe, jonka aikana ehtisi ehkä löytää houkuttelevan uuden idean, josta saisi aikaan todella ison yhtiön.

”Ajattelin, että ensimmäinen yhtiö oli vain lämmittelyä.”

Wardi kertoo, että ajan myötä hänelle selvisi, että oman yhtiön perustaminen on sitä haastavampaa, mitä vanhemmaksi tulee. Pääomasijoittaminen oli kiehtovaa itsessäänkin.

”Ja se sopii persoonaan. Yrittäjä on keulakuva, minä olen enempi taustavaikuttaja.”

Vuosi sitten Teddie Wardi tapasi head hunterin pyynnöstä teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushissa ruotsalaisen Niklas Zennströmin.

Zennström pyysi pian tapaamisen jälkeen Wardia perustamansa sijoitusyhtiö Atomicon pohjoismaiden, Baltian maiden ja Benelux-maiden johtajaksi, osakkaista seuraavalla tasolla olevaksi johtajaksi.

Keskustellessa Teddie Wardin kanssa huomaa, että hänestä on helppo pitää. Hän on avoin, reipas ja nöyrä tekemättä siitä numeroa.

Käyttäytyminen on monella tapaa tunnistettavaa – samalla lailla käyttäytyy moni Wardin lajitoveri kasvuyritysmaailmassa.

Heissä vaivattomuus, helpon tuntuinen elo ja mutkaton käytös yhdistyy usein kovaan tuloksellisuuteen.

Wardi kertoo olevansa yllättynyt siitä, kuinka hyviä tyyppejä monet varhaisen vaiheen pääomasijoittajat ovat. Moni heistä on jo rikastunut ja voisi ottaa rennosti, mutta haluaa silti auttaa muita.

Erityisesti Zennströmistä Wardi puhuu monta kertaa kunnioittavasti.

Ruotsalaismiljardöörin työmoraali ja asenne ovat selvästi tehneet Wardin vaikutuksen.

Zennström haluaa Wardin mielestä selvästi sijoitustoiminnallaan ”antaa takaisin” yhteiskunnalle eikä vain rikastua.

”Yrittäjä on tärkein. Yrittäjä ajaa autoa, me [pääomasijoittajat] olemme takapenkillä ja teemme voileipiä, jotta yrittäjä jaksaa ajaa”, Wardi sanoo Zennströmiä lainaten.