TVO vaatii Arevalta lisää selvityksiä, miten se hoitaa velvoitteensa Olkiluodon ydinvoimalan rakentajana

Teollisuuden Voima (TVO) vaatii, että yritysjärjestelyissä riisuttu ranskalainen Areva huolehtii kaikista velvoitteistaan Olkiluoto 3:n ydinvoimalan rakentamisessa.

TVO lähetti torstai-iltana asiasta tiedotteen, koska ranskalaiset yhtiöt ovat järjestelemässä uudelleen rakenteitaan. TVO on Olkiluoto 3:n tilaaja ja on huolissaan siitä, riittääkö järjestelyissä karsitun Arevan rahat ja osaaminen Olkiluodon uuden reaktorin rakentamiseen loppuun.

Olkiluotoa rakentava Areva NP on riisuttu ydinvoimateknologiaan liittyvistä toiminnoista. Järjestelyissä tekninen asiantuntemus ja tärkeät henkilöstöresurssit on siirretty uuteen New Areva NP -yhtiöön, jonka ostaa Ranskan valtion omistama sähköyhtiö EDF.

Tiedotteen mukaan TVO on pyrkinyt saamaan yksityiskohtaista tietoa ilmoitetusta uudelleenjärjestelystä ja sen vaikutuksista OL3 EPR -projektiin. Se on ollut yhteydessä rakentajaan, mutta ei ole tyytyväinen saamiinsa vakuutteluihin.

TVO ilmoittaa tarvitsevansa kiireellisesti varmistuksen siitä, että kaikki tarvittavat taloudelliset ja muut resurssit ovat käytössä, jotta ydinvoimala saadaan käyntiin.

TVO:n mukaan tämä on edellytys sille, että se voi hyväksyä sellaiset muutokset, joilla voi olla vaikutusta OL3 EPR -projektiin.

Olkiluoto 3:n piti alkaa tuottaa sähköä vuonna 2009, mutta näillä näkymin se sähköntuotanto alkaa vasta vuoden 2018 lopulla. Hinta on noussut kolmesta miljardista eurosta ainakin viidellä miljardilla.

”Ymmärrämme uudelleenjärjestelyn tarpeen, mutta odotamme, että TVO:n oikeuksia kunnioitetaan ja kaikki laitostoimittajan velvollisuudet hoidetaan laitostoimitussopimuksen mukaisesti”, TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua sanoo tiedotteessa.

TVO muistuttaa, että Olkiluoto 3 EPR -projekti on tilattu kiinteähintaisena ja avaimet käteen -periaatteella laitostoimittajakonsortiolta, jonka muodostavat AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG.

Konsortioon kuuluvat yhtiöt ovat laitostoimitussopimuksen mukaisesti yhteisvastuussa sopimusvelvoitteista.