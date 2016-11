Hypo-pankin Pauna kannattaa pankkien riskipainojen korottamista: ”Panee pankit samalle viivalle”

Asuntoluottopankki Hypon toimitusjohtaja Ari Pauna pitää kansainvälistä pankkisääntelyä valmistelevan Baselin suunnitelmia niin sanottujen riskipainojen korottamisesta hyvänä. HS kirjoitti perjantaina, että Pohjoismaiden ja Hollannin finanssiala vastustaa yhtenä rintamana riskipainojen nostamista, koska se korottaisi pankkien pääomavaateita ja nostaisi lainojen hintaa.

Pauna muistuttaa perjantaina julkaistussa blogissaan, että kaikki pohjoismaiset pankit eivät suinkaan vastusta riskipainojen korottamista. Riskipainoilla tarkoitetaan sitä, miten suuri osa pankin myöntämästä lainasta lasketaan pankin saatavaksi vakavaraisuuslaskennassa.

Mitä korkeampi riskipaino lainalla on, sitä enemmän pankin pitää varata sitä vastaan omaa pääomaa.

Monet pankit – Suomessa OP-ryhmä, Danske Bank, Nordea, Aktia ja Ålandsbanken – ovat viime vuosina käyttäneet riskipainojen arvioinnissa niin sanottuja sisäisiä malleja (irba), jotka johtavat käytännössä huomattavasti perusmallia käyttäviä pankkeja matalampiin riskipainoihin.

Esimerkiksi asuntolainoissa ero voi olla huomattava perusmallin 35 prosentin ja sisäisen mallin alle 10 prosentin välillä.

Tämä on tarkoittanut, että sisäisiä malleja käyttävät pankit ovat voineet kirjata samalla oman pääoman määrällä selvästi korkeamman vakavaraisuusluvun.

”Kun uusi sääntely panee pankit paremmin samalle viivalle, kilpailutilanne selkenee. Pankkien sisäisissä riskilaskelmissaan käyttämät irba-mallit ovat vääristäneet eurooppalaista pankkikilpailua jo yli 10 vuoden ajan ja ovat myös yksi erittäin iso osasyyllinen koko finanssialan kriisiytymiseen”, Pauna kirjoittaa.

Paunan mielestä sisäisistä malleista pitäisi luopua kokonaan tai ainakin asuntolainojen riskipainolle pitäisi asettaa alaraja.

”Asuntolainojen riskipainojen alarajan pitäisi olla 15 prosenttia, jos suomalaiset lyhentävät lainojaan kuten tähän saakka. Jos lainojen lyhentyvyys laskee, niin riskipainoja pitää nostaa tästäkin tasosta ylemmäs kohti 20 prosenttia.”

Finanssialan keskusliitto on sanonut, että riskipainojen korottaminen nostaa lainan hintaa. Paunan mielestä tiukka pankkikilpailu pitää huolen siitä, ettei näin käy.

”Suomessa on lähes 300 pankkia, kun markkinakooltaan kaksi kertaa suuremmassa Ruotsissa vain 100 pankkia. Pankkien välinen pudotuspeli on alkanut Suomessa ja kilpailu pankkiasiakkaista pitää huolen siitä, etteivät marginaalit nouse, vaikka riskipainot nousisivat. Sillä on turha pelotella asiakkaita ja päättäjiä.”