Slushissa kolmen minuutin myyntipuheella voi saada rahoitusta – tutkijakilvan semifinalistit opettelivat myymään ideoitaan

Tutkimusideoita ja tiedettä on alettu mainostaa mahdollisille rahoittajille uuteen tyyliin: lyhyesti ja yksinkertaisesti. Marras–joulukuun vaihteessa kasvuyritystapahtuma Slushissa suomalaiset ja ulkomaiset tutkijat kilvoittelevat keskenään siitä, kuka osaa myydä tutkimusideansa vakuuttavimmin. Voittaja saa 100 000 euron palkinnon, jonka avulla edistää omaa tutkimustaan.

Semifinaali pidetään tiistaina 29. marraskuuta, mutta siihen yltäneet kymmenen tohtoria on valittu hyvissä ajoin liki 70 ehdokkaan joukosta. He ovat myös harjoitelleet myyntipuheitaan etukäteen viestintätoimiston Skolar-koulussa. Kuuden kisaajan finaali koittaa 1. joulukuuta.

Tutkijoiden kilpailu on osa Slush Science Track -ohjelmaa, jossa mietitään nyt yhtä tiedemaailman ikuisuusasiaa eli tutkimuksen ja bisneksen lähentämistä. Teema on myös maan hallituksen erityissuosiossa ja päässyt siksi myös kärkihankkeeksi.

Vaikka Suomea pidetään jo talousjärjestö OECD:nkin arvion mukaan yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön mallimaana, on paine niin sanottuun hyötytutkimukseen koko ajan kasvanut.

Tosin Slush-tapahtumassa halutaan nyt korostaa tutkimusideoiden nopean kaupallistamisen sijaan uusiin avauksiin kannustavaa rahoitusta ja riskinottoa.

”Tutkijat, olette supersankareita!” tunnelmia nostatettiin viestintäkoulutuksen diasarjassa, joka saatteli kilpailijat Slushin ilmapiiriin.

Myös viime vuoden finalisti, syöpätutkija Vincenzo Cerullo oli sparraamassa tutkijoita, jotka eivät ole aiemmin käyneet Slush-tapahtumassa. Helsingin yliopistossa työskentelevä Cerullo löysi sijoittajan tapahtumasta ja sai äsken myös ankaran kilpailun kohteena olevan Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoituksen.

”Tavalliset ihmiset muistavat esityksestä jälkikäteen yleensä vain yhden asian. Ja Slushissa juodaan lisäksi olutta”, Cerullo kehottaa tutkijoita keskittymään yhden ydinviestin välittämiseen ja puhumaan yksinkertaisesti, kuten puhuisi omalle äidille tai isälle. Myös innostunut ja energinen pitää olla, sillä positiivisuus tarttuu myös yleisöön.

”Have fun!” Cerullo lopuksi toivotti kilpailijoita pitämään hauskaa ja unohtamaan päämäärän eli rahapalkinnon.

HS poimi kolme joukosta semifinalistia harjoittelemaan myyntipuheitaan myös haastattelun muodossa.

Yliopistonlehtori Maija Hirvonen Helsingin yliopistosta unelmoi siitä, että voisi teknologian avulla avata, tulkita ja välittää myös näkövammaisille audiovisuaalisia sisältöjä ja tietoja. Kyse on muun muassa kuvatulkkauksesta, koneoppimisesta ja automaattisesta kuva-analyysista.

Paitsi näkövammaista, uusi menetelmä voisi auttaa myös vaikka elokuvatutkijaa, joka yrittää löytää Ylen arkistoista videot, joissa poltetaan tupakkaa. Automatisoidun ja kielellisen sisällön kuvailun avulla osumat voisivat löytyä ilman, että tarvitsisi katsoa läpi kaikkea materiaalia.

”Edessä on kulttuurivallankumous, jos myös näkövammaiset saadaan mukaan visuaaliseen ja audiovisuaaliseen kulttuuriin. Myös arkistojen avaaminen antaa uudenlaisen näkökulman. Ajattelu perustuu kieleen, ja kieli toimii näön välineenä”, Hirvonen tiivistää myyntipuheensa ja muistuttaa, että maailmassa on 300 miljoonaa sokeaa tai heikkonäköistä ihmistä.

”Halusin nähdä lunta”, tiivistää Filippiineiltä viisi vuotta sitten Suomeen tullut tohtori Cyril Bajamund, joka on töissä Teknologian tutkimuskeskus VTT:ssä Jyväskylässä.

Lumeen Bajamund ei ole kyllästynyt vieläkään, mutta hänen varsinainen intohimonsa on tutkimus ja taistelu ilmastonmuutosta vastaan.

Bajamundin mukaan nyt on korkea aika imeä hiilidioksidia ilmakehästä ja käyttää ne hyödyksi. Bajamund hyödyntäisi siinä suomalaismetsää, mutta menetelmä on vielä liikaa energiaa vievää. Ainoa toimiva teknologia on Bajamundin mukaan direct air capture eli DAC, joka voi imeä suoraan ilmakehästä hiilidioksidin. Myös keinotekoiset puut kuuluvat suunnitelmiin.

Bajamundi on vakuuttunut, että pystyy kolmessa minuutissa vakuuttamaan yleisön ja rahoittajat, vaikka aihe kuulostaa aika vaikealta.

Metsästä tutkimusaiheensa ammentaa myös tutkijatohtori Virpi Virjamo Itä-Suomen yliopistosta. Virjamo hakee metsille lääketieteellistä lisäarvoa, mistä voisi syntyä myös uutta biotaloutta.

Etenkin havupuista voi Virjamon mukaan löytyä keino taistella sellaisia bakteereja vastaan, joihin antibiootit eivät tehoa. Havupuiden alkaloideista eli puolustuskemikaaleista voitaisiin kehittää uusia antibiootteja.

Virjamo muistuttaa, että havupuiden neulasia, pihkaa ja kerkkiä on myös entisaikaan käytetty lääkintään.

”Havupuissa on yhdisteitä, jotka voivat olla uusia antibiootteja. Tätä mahdollisuutta ei pidä jättää tutkimatta”, Virjamo tiivistää myyntipuheensa.

HSTV näyttää 16 tuntia Slushia

HS seuraa keskiviikkona 30.11. alkavaa Slush-tapahtumaa tarkasti kaikissa kanavissaan: sekä sanomalehdessä että HS.fi:ssä.

HSTV lähettää tapahtumasta kahtena päivänä peräti 16 tuntia suoraa lähetystä. Slushin avajaiset ovat keskiviikkona kello 10. HSTV:n lähetys alkaa kello 9.30.

HSTV:n näyttää suoraa lähetystä Slushin päälavalta. Esitykset ovat englanniksi.

Päälavan tapahtumien lomaan HS:n toimittajat haastattelevat kiinnostavimpia yrittäjiä ja rahoittajia sekä esittelevät kiehtovimpia innovaatioita. Juuri niitä, jotka muokkaavat tulevaisuuttamme.

Osa päälavan puhujista tulee esiintymisensä jälkeen HS:n haastattelupisteeseen kommentoimaan. Sen lisäksi tiedossa on iso joukko muita haastateltavia Suomesta ja maailmalta. Haastattelijoina ovat HS:n Marko Junkkari ja Jaakko Lyytinen.