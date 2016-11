Tonnikaupalla kiviä, sammalta ja heinäseipäitä – Jenni Kääriäinen suunnittelee Slush-tapahtumaa kuin teatteriesitystä

Keskiviikkona Helsingin Messukeskuksessa alkava teknologiayritysten ja alkuvaiheen yritysten tapahtuma Slush on kasvanut viiden vuoden aikana 1 500 hengen kongressista jo 17 500 hengen suurtapahtumaksi, Euroopan suurimmaksi alallaan.

Yksi menestyksen vähemmän tunnetuista taustatekijöistä on 30-vuotias Jenni Kääriäinen. Hän on vastannut Slushin visuaalisesta ilmeestä viimeiset viisi vuotta.

Slushin lisäksi Kääriäinen on ollut pitkään mukana tekemässä myös Flow-festivaalia, Lux Helsinki-valotapahtumaa ja tänä vuonna lisäksi Tuska-metallimusiikkifestivaalia.

Ne kaikki ovat osaltaan muuttaneet Helsinkiä.

Tapahtumien ilmeestä on tullut viime aikoina usein esiintyjiäkin tärkeämpää.

Kyse on palvelumuotoilusta: siitä, että asiat tuntuvat olevan kohdillaan. Siitä, että tapahtumassa siirrytään valojen, äänien, sisustuksen ja vaikka ruokapaikkojen avulla tunnetilasta toiseen.

Asiat tuntuvat sujuvan, ja tilassa viihdytään.

Slushistakin on tehnyt houkuttelevan nimenomaan sen poikkeuksellinen tunnelma, jollaista ei muissa bisnestapahtumissa juurikaan koe.

”Tarkoitus on kristallisoida se maailma, joka halutaan esittää”, Jenni Kääriäinen sanoo.

Hän kertoo suunnittelevansa jokaista Slushia kuin teatteriesitystä. ”Tapahtuma on kuin keinotekoinen kaupunki, parempi kuin oma. Sellainen, jota jää kaipaamaan.”

Kääriäinen puhuu työhuoneellaan. Ollaan Roihupellon teollisuusalueella, jossa Kääriäisellä ja hänen kahdella Sun Effects -yhtiön yhtiökumppanillaan on suuri, noin tuhannen neliön teollisuushalli.

Toimisto on kotoisen sotkuinen. Seinillä on ryijyjä ja öljyvärimaalauksia – ja yksi nyrkkeilyhanska. Katosta roikkuu siankärsämöitä. Lipaston päällä on sammalia ja naavaa. Sohvalla on peitto ja lakana rutussa, aivan kuin siinä olisi juuri nukuttu.

Kääriäinen on palannut matkaltaan Shanghaista ja Tokiosta, joissa hän oli suunnittelemassa näiden kaupunkien Slush-tapahtumia.

Hän kertoo saaneensa kutsun Slushin visuaaliseksi suunnittelijaksi sattumalta vuonna 2011. Silloin Miki Kuusi ja Atte Hujanen olivat alkaneet tuottaa Slushia. Hujanen soitti ja pyysi apua Kaapelitehtaalle järjestettävän tapahtuman järjestelyissä. Aikaa oli vain pari viikkoa.

”Ajattelin, että en tajua tästä hommasta mitään, mutta lähdetään katsomaan”, Kääriäinen tunnustaa.

Kääriäisen mukaan tapahtuma päätettiin toteuttaa ’kaikki tai ei mitään’ -periaatteella. ”Tekno rave meets konferenssi, niin perinteistä konferenssiajatusta vastaan kuin mahdollista.”

Tapahtuma kasvoi ilmiöksi. Suomen yrityselämän kerma saapui Kaapelitehtaalle, laittoi pyynnöstä hupparit päälleen keskustelutilaisuuksiin ja oli innolla nuorekas.

Halusta ymmärtää nuoria alkuvaiheen yrittäjiä tuli pikavauhtia kansallinen hyve. Alettiin puhua start up -pöhinästä, joidenkin mielestä liiankin kanssa.

Sami Kero / HS

Nyt Slush on Euroopan suurin kasvuyritystapahtuma, jonka konsepti leviää ympäri Aasiaa – Tokioon, Singaporeen ja Shanghaihin. Myös parhaat suomalaiset kasvuyhtiötarinat, Supercell etunenässä, ovat ainutlaatuisia.

Kääriäinen kertoo kiinnostuksensa luovaan ilmaisuun alkaneen 15-vuotiaana, kun hän meni avustamaan kotikaupunkinsa Kuopion Tellus-teatteria, ensin lavasteita maalaamalla.

Jonkin ajan kuluttua Kääriäiseltä kysyttiin, haluaisiko hän tehdä itse näytelmän omista käsikirjoitusaihioistaan.

Kääriäinen päätti kokeilla ja ohjasi teki puolituntisen Uni?-näytelmän. ”Sellainen räpellys”, Kääriäinen muistelee.

Teko oli kuitenkin tärkeä. Kääriäinen kertoo tajunneensa, että teatteri vaikuttaa kerroksittain: ensin esitystä tekevään ryhmään, sitten katsojiin, heihin, joille katsojat kertovat näytelmästä ja eteenpäin.

”Heräsin siihen, että taide on jonkinlainen vaikuttamisen muoto.”

Teatterikorkeakoulun valo- ja äänilinjan käytyään Kääriäinen teki eri kokoonpanoissa kokeellista nykyteatteria, performansseja ja teki sekalaisia projekteja eri musiikkiyhtyeiden kanssa.

Vuonna 2007 Kääriäinen päätyi Sun Effectsiin töihin yhdessä yhtiön perustajien, muusikko ja äänisuunnittelija Aake Otsalan ja valosuunnittelija Matti Jykylän kanssa.

Vuonna 2008 asiakkaaksi saatiin ensimmäinen kaupallinen brändi, tunnettu viinamerkki. ”Joku ottaa taidehipit vakavasti, ajateltiin.”

Nyt yhtiön vuotuinen liikevaihto on runsaat neljä miljoonaa euroa.

Kääriäinen kertoo toimivansa usein tulkkina asiakkaiden kielen ja tekniikan ihmisten kielen välillä.

Tärkeää on myös ymmärtää, että ilmiö tai asia, jota ollaan tekemässä, on tärkeintä, eikä asiakkaan miellyttäminen, Kääriäinen alleviivaa. Hänen mukaansa suunnittelijan tehtävänä on usein suojella asiakasta tältä itseltään.

Se voi tarkoittaa alkuperäisessä ideassa pysymistä silloin, kun asiakas on jo kyllästynyt vanhaan ideaan, tai neuvontaa siitä, mihin aika ja raha kannattaa laittaa.

Tämän vuoden Slushissa visuaalisena teemana ovat pohjoismaiset mytologiat.

Se tarkoittaa esimerkiksi, että tänä vuonna Slushiin saapuvat kongressivieraat kävelevät ensi töikseen The Web -installaation alitse. Se on Slush-vapaaehtoisten voimin rakennettu 1 300 onnenkalun yhteisöllinen taideteos.

Uskomusten mukaan pahat ajatukset jäävät näihin yhdessä tehtyihin unisieppareihin – pajuverkosta, lankaverkosta ja höyhenistä tehtyihin häkkyröihin.

”Siinä joutuu väistämättä kävelemään pahan energian poistajan ali, vaikka ei sellaisiin uskokaan”, Kääriäinen virnistää.

Kääriäiseltä täytyy kysyä, kuinka paljon hän itse uskoo yhteisöllisen taideteoksen taikavoimaan.

”Ajattelen, että ihmismielellä itsellään on mahdollisuus parantaa itseään tosi vahvasti”, Kääriäinen vastaa. ”Onnenkalut voivat olla hyviä konkreettisia apuja.”

Slush-tilassa Messukeskuksessa on myös esimerkiksi tuhat heinäseivästä, ”jotta asiat maadottuvat”.

Siellä on myös 150 000 kiloa kiviä ”harmaan graniitin vahvuutta ja pirunpeltoa varten” sekä paljon rohdoskasveja kuten sammalia, pajua ja siankärsämöitä. Niiden vieressä on ohjeita siitä, miten esimerkiksi kasvit toimivat luonnon lääkkeinä.

”Ja paljon yllätyksiä”, Kääriäinen sanoo.

Sami Kero / HS

Osa rekvisiitasta tehtiin elokuun viimeisenä viikonloppuna Slush Talkoot & Street Partyssä Roihupellossa.

Kadunvarsi oli tuolloin täynnä opiskelijoita, jotka levittivät pensseleillä palokyllästettä satoihin heinäseipäisiin. Sisällä hallissa kymmenet ihmiset väsäsivät unisieppareita ja erilaisia lamppuja.

Omalle tekniikkaväelle Kääriäinen on selittänyt pohjoismaisten mytologioiden modernisointipyrkimyksiään vertaamalla omia myyttejämme vastaaviin eteläeurooppalaisiin tarinoihin.

”Sanasta sanaan olen kouluttanut, että jos Etelä-Euroopassa vuorilla istuttiin ja rakasteltiin jumalien kanssa, niin meillä on juostu metsään ja pantu mitä tahansa eläintä – yleensä karhua.”

Kääriäisen mielestä pohjoismaiset myytit viestivät jotain hyvin syvää tekemisiemme ja olemisemme perimmäisestä laadusta.

”Se on täysin poikkeavaa, se meidän rempseys ja räväkkyys.”

Jenni Kääriäisen kerrotaan olevan hyvä pitämään oma päänsä myös silloin, kun asiakkaat haluavat muutoksia suunnitelmiin.

”Jenni vaan tulee paikalle ja sanoo, että näin tämä menee. Ja kaikki on vakuuttuneita”, yksi Slush-tapahtuman järjestäjistä kertoo ihastellen.

”Se vaan toimii.”