HS seuraa tiivisti Slushia – HSTV näyttää 16 tuntia suoraa lähetystä start up -tapahtumasta

Ihmiselämän laajentuminen, virtuaalitodellisuus, itseohjautuva yhteiskunta. Nämä ovat teemoja, joita käsitellään tämän vuoden Slush-tapahtumassa. Miltä näyttävät seuraavat sata vuotta elämästäsi? Mikä on ihmiskunnan tulevaisuus?

Tapahtumassa puhutaan siis suurista asioita.

HS seuraa tapahtumaa tarkasti kaikissa kanavissaan: printissä ja HS.fi:ssä.

HSTV lähettää tapahtumasta kahtena päivänä peräti 16 tuntia suoraa lähetystä. Slushin avajaiset ovat keskiviikkona 30.11. kello 10. HSTV:n lähetys alkaa kello 9.30.

HSTV:n näyttää suoraa lähetystä Slushin päälavalta. Esitykset ovat englanniksi.

Päälavan tapahtumien lomaan HS:n toimittajat haastattelevat kiinnostavimpia yrittäjiä ja rahoittajia sekä esittelevät kiehtovimpia innovaatioita. Juuri niitä, jotka muokkaavat tulevaisuuttamme.

Osa päälavan puhujista tulee esiintymisensä jälkeen HS:n haastattelupisteeseen kommentoimaan. Sen lisäksi tiedossa on iso joukko muita haastateltavia Suomesta ja maailmalta. Haastattelijoina ovat HS:n Marko Junkkari ja Jaakko Lyytinen.

Sanoma järjestää Slush-pisteessään myös omia keskusteluja. Keskiviikkona kello 11 esitellään Adic-ideakilpailun voittajat. Kello 15 on aiheena mediailmiöiden rakentaminen.

Torstaina kello 11 puhutaan otsikolla ”lapset ja innovaatiot”. Kello 15 on aiheena mainonnan merkitys yritysten kasvussa. HSTV näyttää myös nämä keskustelut suorana.

Päälavan ohjelma keskiviikkona:

Kello 10.00 Avajaiset

Kello 10.10 Linda Liukas haastattelee Chris Saccaa. Sacca on pääomasijoitusyhtiö Lowercase Capitalin perustaja ja johtaja. Yhtiö on sijoittanut varhaisvaiheessa muun muassa Twitteriin, Uberiin, Instragramiin ja Kickstarteriin.

Kello 10.50 Joel Spolsky puhuu siitä, miten koodaajat määrittelevät tulevaisuutta. Spolsky on kirjoittanut kirjoja ja blogia koodaamisesta. Hän veti aikoinaan muun muassa Microsoftin Excel-kehitystä.

Kello 11.10 Pääomasijoitusyhtiö DFJ:n osakas Steve Jurvetson puhuu tulevaisuudesta otsikolla ”Big think”. Jurvetson istuu muun muassa Teslan, SpaceX:n Synthetic Genomicsin, Planet Labsin, Nervana Systemsin, Fluxin ja D-Waven hallituksissa.

Kello 11.45 Mosaic Venturesin perustaja ja osakas Mike Chalfen keskustelee King Digital Entertainmentin Riccardo Zacconin kanssa.

Kello 12.10 Puhutaan aiheesta: ”Huono onni ei ole koskaan tuntunut näin hyvältä.”

Kello 12.25 Puhutaan disruptiosta, olemassa olevien liiketoimintamallien murentumisesta. Äänessä on Jamie Siminoff, joka on Ring-yhtiön perustaja.

Kello 12.45 Keynote-puheenvuoro.

Kello 13.00 Daniel Ek, Niklas Zennström ja Ilkka Paananen kertovat, miten he loivat teknologiajättiläiset Spotifyn, Skypen ja Supercellin. Kolmikko kertoo, mitä virheitä he tekivät matkan varrella ja miten he onnistuivat kääntämään ne voitoksi.

Kello 13.45 Juhani Honkala kertoo pelaamisen tulevaisuudesta.

Kello 14.05 Linkedin-yhtiön perustaja Konstantin Guericke puhuu.

Kello 14.25 Juliet de Baubigny kertoo, siitä miten huimasti kasvavaa organisaatiota pitäisi rakentaa. De Baubigny on Kleiner Perkins Caufield & Byers -pääomasijoitusyhtiön osakas.

Kello 14.45 Deittipalvelu Tinderin tuotejohtaja Brian Norgard ja Huminin perustaja Ankur Jain kertovat siitä, millaista on rakentaa tuote, jota kymmenen miljoonaa ihmistä käyttää päivittäin.

Kello 15.10 Aiheena on se, miten nopeasti kasvaviin yrityksiin sijoitetaan globaalisti. Puhumassa pääomasijoitusyhtiö Greenoaks Capitalin perustaja Neil Mehta ja Mood Rowghani, joka on Kleiner Perkins Caufield & Byersan johtaja.

Kello 15.30 Aiheena on start up -yrittäjän ahdistus.

Kello 15.50 Norjan kruununprinssi Haakon esittelee joukon huippulupaavia pohjoismaisia yrityksiä.

Kello 16.45 Aiheena on virtuaalitodellisuus.

Kello 17.10 Esitellään lisää huippulupaavia pohjoismaisia yrityksiä.

Kello 18.30–19.30 Jaetaan Digital Top 50 -palkinnot lupaaville eurooppalaisille teknologiayrityksille. Palkinnon taustalla ovat Google, McKinsey ja Rocket Internet.