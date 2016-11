Nordea avasi joukkorahoituspalvelun – palvelun kautta voi sijoittaa listaamattomien yritysten osakkeisiin

Nordea on avannut uuden joukkorahoituspalvelunsa Nordea Crowdfundingin. Maanantaina palvelussa oli tarjolla yksi sijoituskohde, Lääkärihinta.fi-palvelu, joka etsii 250 002 euron rahoitusta palvelunsa jatkokehitykseen.

Joukkorahoitus on ollut näihin päiviin asti varsin kirjavaa, ja esimerkiksi sijoittajan riski on jäänyt usein epäselväksi. Rahoitus on voinut olla lahjoitus-, laina- tai osakemuotoista.

Nordean palvelussa tehtävät sijoitukset ovat osakemuotoisia eli sijoittaja saa aina omistusosuuden kohteena olevasta yrityksestä. Yritysten on myös rekisteröitävä osakkeensa arvo-osuusjärjestelmään.

”Tämä antaa omistajalle varmuuden siitä, että omistus on varmasti olemassa. Perinteisissä joukkorahoituspalveluissa omistuksesta voi olla todisteena vain sähköpostiviesti, jonka pätevyys on mitä on”, johtaja Sebastian Wikström sanoo.

Sijoittajan on ollut usein mahdotonta luotettavasti varmistaa edes, miten monta osaketta yrityksellä on. Euroclearin ylläpitämästä arvo-osuusrekisteristä tieto on kenen tahansa saatavilla.

Nordea toimii palvelussa välittäjänä eli se tarjoaa digialustan yrittäjän ja sijoittajan kohtaamiseen. Yritysten pitää laatia liiketoiminnastaan uuden joukkorahoituslain vaatimusten mukainen esite.

Sen tiedoista vastaa kuitenkin yritys, ei Nordea. Pankki ei anna myöskään rahoituskohteita koskevia sijoitusneuvoja, vaan sijoittavat vastaavat päätöksistään itse.

Wikström haluaa myös muistuttaa, että kasvuyrityksiin sijoittamiseen liittyy iso riski rahojen menettämisestä. Osa yrityksistä voi menestyä ja tuottaa omistajilleen voittoa, mutta suuri osa epäonnistuu eikä ideasta koskaan synny tuottavaa liiketoimintaa.

Silloin yrityksen osakkeisiin sijoittanut menettää rahansa.

”Nämä on siis tarkoitettu sellaisella sijoittajalle, joka tietää mitä tekee. Toisaalta, riskit ymmärtävälle sijoittajalle joukkorahoitus tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan kiinnostaviin kasvutarinoihin”, hän sanoo.

Joukkorahoitukseen turvautuvat yritykset hakevat usein melko pieniä summia ja siksi minimisijoituskin on usein pieni. Lääkärihinta.fi-palveluun pääsee mukaan runsaan 200 euron sijoituksella.

Wikströmin mukaan palveluun on tulossa tämän vuoden puolella vielä yksi tai kaksi rahoitusta hakevaa yritystä.