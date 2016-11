OECD näkee valoa Trumpin suunnitelmissa – povaa kiihtyvää talouskasvua koko maailmaan

Vauraiden maiden yhteistyöjärjestö OECD suhtautuu toiveikkaasti Yhdysvaltojen tulevan presidentin Donald Trumpin talouspoliittisiin linjauksiin. Niin toiveikkaasti, että järjestö päätti nostaa koko maailmantalouden kasvuennustetta lähes pelkästään Trumpin ansiosta.

Yhdysvalloista on tulossa OECD:n ennusteen mukaan vauhdikkaimmin kasvava kehittynyt talous ensi vuonna 2,3 prosentin kasvulla. Euroalue sitä vastoin kasvaa 1,6 prosenttia ja EU:sta eroa hautova Britannia vain 1,2 prosenttia.

”[Trumpin finanssipolitiikka] on tärkeä osa ennustettamme. Odotamme kansantuloon suhteutettuna 0,25–0,5 prosentin elvytystä Yhdysvaltoihin vuoden 2017 toisella puoliskolla, josta suurin osa käytetään infrastruktuuriin”, kertoo OECD:n pääekonomisti Catherine Mann Financial Times -lehdelle.

Valtio sääntelee finanssipolitiikalla, kuten verotuksella ja investoinneilla, kulujaan ja menojaan.

Mann odottaa Yhdysvaltojen löyhän finanssipolitiikan jatkuvan Trumpin veronkevennysten merkeissä vuonna 2018, jolloin elvytyksen kokoluokka olisi jo noin prosentti kansantuloon suhteutettuna.

OECD päivittää koko planeetan kattavaa talousennustettaan kahdesti vuodessa. Maanantaina julkaistussa raportissaan järjestö kirkasti maailmantalouden kasvunäkymiä.

OECD povaa maailmantaloudelle 3,3 prosentin kasvua ensi vuodelle, kun aiemmin ennuste oli 3,2 prosenttia. Raportin mukaan ennusteen nostaminen johtuu juuri Trumpin lupailemasta elvytysohjelmasta ja veronkevennyksistä.

Vuonna 2018 maailmantalous kasvaa järjestön arvion mukaan 3,6 prosenttia. Jos ennuste toteutuu, kasvu olisi ripeintä sitten vuoden 2011. Yhdysvaltojen infrastruktuurihankkeet ja niiden maailmanlaajuiset vaikutukset kysyntään heijastuvat myös vuoden 2018 lukemissa, OECD kirjoittaa.

Alun perin moni analyytikko arveli Donald Trumpin vaalivoiton vaikuttavan negatiivisesti markkinoihin ympäri maailmaa.

Sijoittajien ensireaktio vaalipäivänä olikin tyrmistys, mutta sittemmin Yhdysvaltojen Dow Jones Industrial Average ja S&P 500 -osakeindeksit ovat rikkoneet ennätyksiä ja dollari on vahvistunut.

Reuters

Financial Times -lehden mukaan ennen vaaleja pidetyissä Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Maailmanpankin vuosikokouksissa ekonomistit kuiskuttelivat Trumpista kuin Voldermortista, Harry Potter -kirjasarjan vihollishahmosta, jonka nimeä ei uskallettu mainita ääneen.

Pelkona oli, että Trump laukaisisi globaalin paniikin ja ajaisi Yhdysvallat jopa maksukyvyttömäksi.

Pelot kuitenkin haihtuivat jo vaali-iltana Trumpin pitäessä yllättävän maltillista ja makeita lupauksia täynnä olevaa voittopuhettaan. Etenkin yksi kohta puheessa sai sijoittajat höristämään korviaan.

”Me jälleenrakennamme moottoritiemme, siltamme, tunnelimme, lentokenttämme, sairaalamme... Me uudistamme infrastruktuurimme, josta sivu mennen sanottuna tulee parempaa kuin missään muualla”, Trump vahvisti vaalilupauksensa.

Perinteistä rautatie- ja homekouluelvytystä siis.

Sijoittajat toivovat, että valtavat infrahankkeet antavat ainakin väliaikaisen piristysruiskeen kansantalouteen. Epäilijät tosin pelkäävät, että melko hyvin finanssikriisistä elpynyt Yhdysvallat ylikuumenee nousukautena tehtävän elvytyksen myötä.

Liian suuret investointiohjelmat ja samanaikaiset veronkevennykset voivat myös romuttaa Yhdysvaltojen julkisen talouden.

Trump on puhunut jopa ”biljoonan dollarin infrastruktuuriohjelmasta” kymmenen vuoden ajalle, kun Yhdysvaltojen bruttokansantuote on noin 18 000 miljardia dollaria eli 18 biljoonaa dollaria.

Yhdysvaltojen infrastruktuuri joka tapauksessa kaipaa perusteellista remonttia. Insinöörien ammattiliitto ASCE arvioi, että Yhdysvaltojen julkisella sektorilla on jo peräti 3 600 miljardin dollarin edestä korjausvelkaa.

Myös republikaanipresidentin vastapuoli, demokraattipuolue, saattaa innostua elvytyksestä, sillä myös demokraattiehdokas Hillary Clinton kampanjoi siltojen, teiden ja sairaaloiden korjauksella. Veronkevennyksiä demokraatit todennäköisesti vastustavat kiivaasti.

On kuitenkin yhä epäselvää, kuinka Trump elvytyshankkeensa toteuttaa. Vielä kampanjansa aikana Trump aikoi rahoittaa ”biljoonan dollarin hankkeet” yrityksille suunnatuilla noin 137 miljardin veronkevennyksillä, joiden vastuulle hankkeiden toteutuminen lopulta jäisi, kertoo verkkomedia Vox.

OECD:n pääsihteeri Ángel Gurría toivoo, että muutkin kynnelle kykenevät maat liittyvät Yhdysvaltojen elvytystöihin mukaan, joskin järjestö painottaa myös rakenteellisten uudistusten tärkeyttä.

REUTERS

”Tämä ei ole mikään tyhjä sekki valtioille. OECD esittää, että finanssipolitiikkaa käytettäisiin entistä viisaammin niin, että menot kohdennettaisiin talouskasvua tukeviin hankkeisiin, kuten korkealaatuisiin infrastruktuuri-investointeihin, innovaatioihin ja koulutukseen, mikä tekisi kasvusta myös tasa-arvoisempaa.”

Voimakkaasti elvyttävä keskuspankkien rahapolitiikka on painanut valtionlainojen korot niin alas, että maailmantalouteen on syntynyt ”mahdollisuuksien ikkuna” uusille valtiollisille hankkeille, OECD:n raportissa kirjoitetaan.

Osa maista, myös Suomi, on saanut velkaa jopa miinusmerkkisillä koroilla. Sijoittajat siis maksavat siitä hyvästä, että saavat lainata Suomen ja Saksan kaltaisille maille rahaa.

OECD arvioi, että jos vauraat valtiot lisäisivät julkisia menojaan 0,5 prosenttiyksiköllä vuodessa, valtaosa maista voisi rahoittaa menolisäyksen tulevien vuosien aikana ilman velkasuhteen kasvua. Älykkäästi suunniteltu maltillinen elvytys useassa maassa voisi kiihdyttää maailmantalouden kasvua.

Perinteisesti OECD on tunnettu tiukan talouskurin kannattajana, mutta järjestö on laajentanut keinovalikoimaansa viime vuosina. Suomikin on OECD:n jäsen.