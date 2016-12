Eläkekeskustelussa kytee sukupolvien sota – Katso HS:n laskurista, paljonko kukin ikäpolvi on säästänyt eläkettä ja paljonko sitä on luvassa Joukko eläkeläisiä vaatii parempia eläkkeitä, asiantuntijat ovat kauhuissaan. Eläkeriidassa vilisee kummallisia väitteitä eläkkeiden maksajista, verotuksesta ja köyhyydestä. Mikä on totta ja mitä sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta pitäisi ajatella?