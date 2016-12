Öljyn hinta kohoaa voimakkaasti merkittävän tuotantoa rajoittavan sopimuksen takia

Talous

Raakaöljyn hinta oli maanantaina kalleimmillaan yli vuoteen lauantaina tehdyn tuotannonrajoituksia koskevan sopimuksen takia.



Pohjanmeren Brent-viitelaadun raakaöljy kohosi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä viisi prosenttia 57,89 dollariin barrelin kohti. Raakaöljyn kallistuminen viidellä prosentilla yhden vuorokauden aikana on merkittävä muutos.



Öljyn hinta on viimeksi ollut samalla tasolla heinäkuussa 2015. Myöhemmin maanantaina öljyn kallistuminen on hieman tasaantunut. Kello 10.30 Suomen aikaan hinta oli 57,05 dollaria barrelilta.



Barreli on öljykaupan mittayksikkö. Sen tilavuus on 159 litraa.



Öljynviejävaltioiden yhteistyöjärjestö Opec ja muut merkittävät öljyntuottajavaltiot saivat lauantaina aikaan sopimuksen, jolla öljyntuotantoa rajoitetaan. Viimeksi vastaava öljyntuotantoa laaja-alaisesti rajoittaja sopimus on tehty New Yorkin terrori-iskujen jälkeen vuonna 2001.



Sopimus on merkittävä etenkin siksi, että maailman toiseksi suurin öljyntuottajavaltio Venäjä on liittynyt siihen. Venäjä ei ole Opecin jäsenvaltio. Venäjän taloudelle on kuitenkin tärkeää, että öljy kallistuisi, ja juuri siihen tuotannonrajoituksilla pyritään.



Opeciin kuulumattomat valtio suostuivat lauantaina supistamaan tuotantoaan 558 000 barrelilla vuorokaudessa. Venäjän osuus tuotannon vähennyksistä on 300 000 barrelia vuorokaudessa.



Marraskuun lopussa Opeciin kuuluvat valtiot sopivat supistavansa tuotantoaan tammikuun alusta alkaen 4,5 prosenttia, mikä vastaa 1,2 miljoonaa barrelia vuorokaudessa.



Tammikuun alusta alkaen tuotanto on enintään 32,5 miljoonaa barrelia vuorokaudessa.



Raakaäöljy on ollut alkuvuoden poikkeuksellisen halpaa, koska tuotanto on ollut kysyntää suurempaa. Tammikuussa Brent-raakaöljyn hinta oli halvimmillaan alle 30 dollaria barrelilta.



Yksi merkittävä syy on ylituotantoon on Iran. Talouspakotteiden purkamisen jälkeen Iran on pyrkinyt lisäämään tuotantoaan pakotteita edeltävälle tasolle.



Toisaalta maailman suurin öljynviejävaltio Saudi-Arabia on suhtautunut nihkeästi tuotannonrajoituksiin. Saudi-Arabia on halunnut pitää kiinni markkinaosuudestaan ja estää liuskeöljyn markkinaosuuden lisääntymisen.



Karkean nyrkkisäännön mukaan liuskeöljyn tuottaminen on kannattavaa, jos raakaöljyn hinta on 50 dollaria barrelia kohti. Hinnan ollessa 40 dollaria barrelilta liuskeöljyn tuottajat pystyvät suunnilleen vain kattamaan tuotantokustannuksensa.