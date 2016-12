Apple Pay etenee takkuisesti Euroopassa – miksi maksusovellus ei kelpaa pankeille?

Talous

Applen kännykkämaksusovellus Apple Pay on edennyt Euroopassa takkuisesti. Vuosi sitten sovelluksen odotettiin leviävän Eurooppaan laajasti tämän vuoden aikana, mutta toistaiseksi se on tullut markkinoille vain kolmessa EU-maassa ja niissäkin rajoitetusti.



Ranskassa Apple Pay toimii muutaman pienen pankin korteilla. Kaikki tärkeimmät pankit, kuten BNP Paribas, Crédit Agricole ja Société Generale puuttuvat listasta. Espanjassa sen otti joulukuun alussa käyttöön Santander-pankki, mutta vain Amex-kortilla, joissa on huomattavasti muita kortteja korkeammat kauppiasmaksut.



Vain Britanniassa kaikki tärkeimmät pankit ovat antaneet korttinsa Applen käyttöön.



Miksi suosituissa iPhoneissa toimiva Applen sovellus ei kelpaa pankeille? Siksi, että Apple vaatii itselleen suurta osaa pankkien saamista korttimaksujen palkkioista.



Applen puhelimissa toimiva Apple Pay toimii samalla logiikalla kuin pankkien omat mobiilimaksut. Luottokortin tiedot ovat kännykässä sisällä. Korttitiedot luetaan kassan nfc- eli lähimaksupäätteellä.



Apple tarvitsee sovellukseen pankkien liikkeeseen laskemat maksukortit. Se on kuitenkin lähtenyt neuvotteluihin siinä mielessä nurinkurisesti, että se haluaa pankeilta korttien lisäksi myös prosenttiosuuden jokaisesta Apple Paylla tehdystä maksusta.



Pankeille malli ei tietenkään ole kovin houkutteleva. Niiden tuloksesta merkittävä osa tulee korttimaksujen palkkioista.



Suomessa pankki saa jokaisen Visalla tai Master Cardilla tehdyn credit-maksun loppusummasta 0,3 prosenttia provisiota. Debit-maksuista pankin siivu on Visalla 0,19 prosenttia ja Master Cardilla 0,20 prosenttia.



Yhdysvalloissa Apple Pay saa mediassa julkistettujen vahvistamattomien tietojen mukaan 0,15 prosentin provision. Yhdysvalloissa luottokorttiprovisiot ovat ylipäätään korkeammat, joten Applen siivu ei vie pankeilta koko kakkua.



Suomen provisiotasolla 0,15 prosentin osuus Applelle tarkoittaisi, ettei debit-maksuista jäisi pankille juuri mitään.



Apple ei ole toisaalta avannut puhelintensa nfc-sirua kilpailijoille. Näin esimerkiksi OP:n ja Nordean mobiilimaksut eivät toimi Applen puhelimissa, vaan ainoastaan Android- ja Windows-kännyköissä.



Vielä vuosi sitten pankinjohtajat antoivat kulisseissa ymmärtää, että huonoista ehdoista huolimatta Applelle ehkä annettaisiin periksi, koska niin monilla asiakkailla on Applen puhelin.



Mutta ääni kellossa on muuttunut sitä mukaa kuin Applen markkinaosuus on laskenut ja Androidin kasvanut. Ainakaan vielä yksikään suomalaispankki ei ole tehnyt sopimusta Applen kanssa.



Australiassa Apple hermostui pankkien vastustukseen. Se kanteli kesällä kilpailuviranomaisille, koska sen mielestä maan kolme suurinta pankkia oli kartellimaisesti päättänyt hylätä Apple Payn.



Pankit puolestaan ovat kannelleet Applen päätöksestä olla avaamatta lähimaksusiruaan kilpailijoille.