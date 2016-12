Maailman ensimmäinen maakaasulla toimiva jäänmurtaja Polaris odottaa yhä komennusta töihin

Talous

Maakaasu

valmistunut maailman ensimmäinen maakaasulla toimiva jäänmurtaja Polaris odottaa yhä pääsyä tositoimiin. Jäänmurtajia operoivan Arctian mukaan Polariksen käyttö riippuu Perämeren jäätilanteen kehityksestä.Perjantaiaamuna Polaris siirrettiin Hanasaaresta Katajanokan laituriin, missä muutkin jäänmurtajat yleensä odottelevat työkomennuksia.hetkellä Perämeren satamien väyliä pitävät avoinna jäänmurtajat Otso ja Kontio. Väylistä vastaava Liikennevirasto päättää milloin myös Polaris tarvitaan apuun.Koko Itämeren vedet ovat selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa lämpimämpiä ja jäitäkin on vähemmän. Pohjanlahden pohjukassa Kemin ja Oulun edustalla on kuitenkin jo paksu jääpeite.Polaris on parasta ja puhtainta, mitä jäänmurrossa on nähty. Se käyttää polttoaineena pääasiassa nestemäistä maakaasua LNG:tä. Palaessa maakaasu muodostaa 20–25 prosenttia vähemmän hiilidioksidia kuin öljytuotteet.Rikki- ja hiukkaspäästöjä siitä ei tule lainkaan ja typen oksidejakin muodostuu vain vähän.Myös kaikki Polariksen jätevedet varastoidaan tankkeihin ja aluksessa on sisäänrakennettu öljyntorjuntakalusto.on vähitellen syrjäyttämässä Itämeren meriliikenteessä perinteiset polttoaineet. Se täyttää jo voimassa olevat ja tulossa olevat päästöjen vähennysvaatimukset.Suomen varustamoyhdistyksen mukaan jäsenyritysten LNG-laivoja on Polaris mukaan luettuna liikenteessä kaksi. Kolmas on Rajavartiolaitoksen Turva.Rakenteilla olevia LNG-aluksia on yhdeksän ja jatkossa lähes kaikki uudet laivat rakennetaan käymään kaasulla. Meyerin Turun-telakallakin rakennettaviin risteilylaivoihin tulee poikkeuksetta sekä LNG:llä että dieselillä käyvät monipolttoainemoottorit.