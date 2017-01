Suomalaiset varovat kulutusluottoja – määrä kasvaa silti nopeasti

Talous

– 56 prosenttia – suomalaisista ei usko itse tai perheensä ottavan kulutusluottoa elinkustannusten tai hankintojen rahoittamiseen vuonna 2017.Vastaajista 30 prosenttia arvioi käyttävänsä luottokortin luotto-ominaisuutta alkaneena vuonna. Pikavippejä ei aio kuulemma ottaa kukaan.Tiedot selviävät HS-gallupin kyselystä. Vastaajilta kysytään, ”luulevatko” he ottavansa kulutusluottoa. Luulo ei tienkään ole tiedon väärti.Moni voi joutua ottamaan velkaa yllättävän kuluerän osuessa kohdalle.Silti kysely viittaa siitä, että suomalaiset suhtautuvat kulutusluottoihin varovaisesti. HS kysyi samaa myös viime vuonna, ja silloin vastaukset olivat samankaltaiset.Vastaajilta kysyttiin asiaa myös imperfektissä – eli ottivatko he kulutusluottoa vuonna 2016. Luvut olivat käytännössä samat.Vastaajista 57 prosenttia kertoi, ettei hän eikä hänen perheensä käyttänyt mitään kulutusluottoinstrumenttia vuonna 2016.mukaan kulutusluottojen määrä on kasvanut 2016 nopeasti. Marraskuussa niiden määrä kasvoi Suomen Pankin tilastojen mukaan 4,2 prosenttia.Marraskuun lopussa suomalaisilla oli yhteensä 14,5 miljardia euroa kulutusluottoja.Vuoden takaiseen verrattuna suomalaisilla kulutusluottoja oli marraskuun lopussa noin puoli miljardia euroa enemmän.lopussa EU:n rahoitusvakauden valvonnasta vastaava Euroopan järjestelmäriskikomitea varoitti Suomea kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntoluotonannon haavoittuvuuksista. Komitea varoitti kaikkiaan kahdeksaa EU-maata.Myös Suomen Pankki on toistuvasti varoittanut kotitalouksien liiasta velkaantumisesta.Kotitalouksien velkaantuminen johtuu ennen kaikkea asuntolainoista. Pieni osa kotitalouksista on hyvin velkaantuneita. EU:n järjestelmäriskikomitea kiinnitti huomiota raportissaan siihen, että joillain suomalaisilla kotitalouksilla velan suhde vuosituloihin on yli 400 prosenttia.Suomessa 10 prosenttia kotitalouksista vastaa lähes puolta kotitalouksien koko velkamäärästä.lopussa Suomen asuntolainakanta oli 93,9 miljardia euroa. Asuntolainakanta kasvoi voimakkaasti keväällä 2016, mutta hidastui hieman loppuvuodesta.Marraskuussa asuntolainakanta kasvoi 2,3 prosenttia.kysyttiin myös sitä, mihin nyt kannattaisi sijoittaa. Vastaajista 36 prosenttia piti osakkeita ja osakerahastoja parhaana kohteena. Osuus on hieman noussut vuoden takaisesta.Noin puolet vastaajista arvioi käyttävänsä rahaa vuonna 2017 eri kohteisiin kutakuinkin yhtä paljon kuin edellisenä vuonna.Neljännes vastaajista kaavailee käyttävänsä tänä vuonna matkustamiseen joko selvästi tai hieman enemmän rahaa kuin 2016.