Onko kasvisruoka aina lihaa ympäristöystävällisempi valinta? Näillä asiantuntijoiden vinkeillä syöt ekologisemmin

Talous

Kasvisten suosio on lisääntynyt. Lihaa korvaavien kasvispohjaisten raaka-aineiden sekä tarjonta että kysyntä kaupoissa on moninkertaistunut. Taustalla on huoli ympäristöstä mutta myös omasta terveydestä. Tammikuussa jouluherkuttelun jälkeen moni miettii ruokavalion keventämistä.