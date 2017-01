Nokian osakkeilla käytiin eniten kauppaa – katso listasta kaikkien Helsingin pörssin osakkeiden vaihto

Talous

valmistaja Nokia oli viime vuonna Helsingin pörssissä noteeratuista yhtiöistä selvästi suosituin kaupankäynnin kohde.Yhtiön osakkeita vaihdettiin vuoden aikana runsaan 28 miljardin euron arvosta. Vaihtoon lasketaan mukaan kaikki kaupat, joissa yhtiön osakkeita on joko ostettu tai myyty.Kakkosena vaihtolistalla on energiayhtiö Fortum, jota vaihdettiin runsaan kahdeksan miljardin euron arvosta. Suunnilleen samoilla lukemilla olivat finanssiyhtiö Sampo, hissiyhtiö Kone ja metsäteollisuusyhtiö UPM.Nokian keskimääräinen päivävaihto oli lähes 112 miljoonaa euroa, Fortumin lähes 33 miljoonaa euroa.Tämän jutun lopussa on taulukko, jossa on kaikkien Helsingin pörssin yhtiöiden päiväkohtainen vaihto viime vuonna.suurista yhtiöistä keskisuuriin ja pieniin, kaupankäynnin arvot pienenevät nopeasti. Pienten yhtiöiden kärjessä oleva rakennusyhtiö Constin päivävaihto oli viime vuonna noin 173 000 euroa.Yhtiöiden kiinnostavuus kaupankäynnissä riippuu yleensä paitsi koosta ja liiketoimintaan kohdistuvista odotuksista, myös kansainvälisyydestä ja omistuksen rakenteesta.Nokia on jo pari vuosikymmentä ollut pörssin suosikkiosake, koska sen omistus on laajalle hajaantunutta ja sillä on runsaasti ulkomaalaisomistusta. Osakerekisteriä ylläpitävän Euroclearin mukaan ulkomaalaiset sijoittajat omistivat sen osakkeista viime vuoden lopulla 82,50 prosenttia.Hissivalmistaja Kone on liiketoiminnan kansainvälisyydessä ja menestyksessä verrattavissa Nokiaan, mutta ulkomaalaisomistusta sillä on vain 44 prosenttia. Herlinien suvun suuri omistusosuus vähentää vaihdettavuutta.mukaan ulkomaalaisten osuus suomalaisissa pörssiyhtiöissä oli vuoden lopulla yhteensä 39 prosenttia. Korkeasuhdanteen vuosina osuus oli selvästi korkeampi. Kun osakesijoittamisen riskit kasvavat, suuret ulkomaalaiset omistajat yleensä kaikkoavat ensin päämarkkinoista syrjässä olevista maista.Kansainvälisten sijoittajien lisäksi Nokian vaihtoa kasvattivat viime vuonna suomalaiset piensijoittajat. Osakevälitystä tarjoavan Nordnetin mukaan Nokia oli koko loppuvuoden piensijoittajien ostorynnistyksen kohteena. Loka–joulukuussa piensijoittajat lisäsivät Nokia-omistustaan yhteensä noin puolella miljardilla eurolla.Kiinnostus selittynee osakkeeseen sisältyneellä ”alennuksella”. Yhtiön kurssi menetti viime vuonna arvostaan noin kolmanneksen. Piensijoittajat laskevat yhtiön edellytyksiin parantaa suoritustaan.vilkkautta selvitetään usein myös niin sanotulla kiertonopeudella. Sillä tarkoitetaan osakevaihtoa verrattuna yhtiön markkina-arvoon, joka saadaan kun kurssi kerrotaan osakkeiden lukumäärällä.Nokian kiertonopeus on hiukan yli yksi, eli yhtiön osakkeita on vaihdettu vuoden aikana hieman sen markkina-arvoa enemmän. UPM:n osaketta on vaihdettu noin puolet sen markkina-arvosta.Vähiten vaihdetuilla yhtiöillä kiertonopeus voi olla hyvin matala. Etenkin piensijoittajia varoitetaan usein tällaisiin yhtiöihin sijoittamisen riskeistä. Yksittäisillä isoilla kaupoilla tällaisen kurssiin voi saada ison kuprun.Pienten yhtiöiden sarjassa valimoyhtiö Componentalla oli viime vuonna hyvä kiertonopeus. Tämä johtui laskevasta kurssista, joka sai omistajat myymään sen osakkeita alenevaan hintaan. Hyvä nopeus oli myös kaivosteknolgian myyjällä Outotecillä, joka kurssi alkoi toipua pitkän laskun jälkeen.Kiertonopeutta laskettaessa on otettu huomioon vain Helsingissä tehdyt kaupat. Esimerkiksi teräsyhtiö SSAB:n osakkeen pääasiallinen kauppapaikka on Tukholma.pörssin osakkeiden kokonaisvaihto oli viime vuonna lähes 121 miljardia euroa. Luku on kaukana korkeasuhdanteen parhaista vuosista.Tähänastinen ennätys on vuodelta 2007, jolloin vaihto oli yli kolminkertainen, 394 miljardia euroa. Sen jälkeisten vuosien alin summa, 95 miljardia, saavutettiin 2013.Viime vuonna vaihto väheni toissa vuoteen nähden. Vaikka vuosi oli kurssikehityksen kannalta hyvä, se saavutettiin ohuemmalla kaupalla, mikä kertoo sijoittajien varovaisuudesta.Nasdaq Helsingistä korostetaan, että muualla Euroopassa pörssien vaihdon lasku oli Helsinkiäkin suurempi.taulukosta kaikkien Helsingin pörssin yhtiöiden päiväkohtainen vaihto viime vuonna.