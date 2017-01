Sijoittajakonkari vaatii Sampoa pelastamaan osakkaidensa jättisäästöt – Katso, onko taloyhtiösi tietämättään yksi 279 miljoonan euron jakajista

Talous

Sammon hallitus on saanut useita esityksiä, joissa vaaditaan yhtiön paperiosakkeiden omistajien oikeuksien käsittelyä yhtiökokouksessa. Kyse on siitä, päättääkö yhtiökokous kuolettaa arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolella olevat paperiosakkeet, joiden nykyarvo on 279 miljoonaa euroa.