Suomi on siirtymässä liittotason palkanmuodostukseen ja ilmeisesti riitelyyn – se on tuhon tie

Kirjoittaja on pitkän linjan talousvaikuttaja ja Aalto-yliopiston emeritusprofessori.

eurojäsenyys meiltä vaatii? Vastaus kysymyk­seen on yksin­kertainen: palkan­muodostuksen tulee toimia siten, että kustannus­kilpailukykypysyy kansan­talouden suoritus­kyvyn kannalta kohtuullisella tasolla. Vienti­tuloilla tulee voida rahoit­taa tuonti myös silloin, kun talous toimii täysillä.Tästä näkökulmasta on ainakin kaksi syytä huoleen.Ensinnäkin Suomi on ainoa pohjoismaa, jossa sen enempää palkat kuin valuuttakurssi eivät juurikaan jousta. Muissa pohjoismaissa on kelluva valuuttakurssi, Tanskassa erittäin hyvin toimivat työmarkkinat.talouden murheet ovat monisyiset. Yksi pulma on, että palkat tämän vuosikymmenen alkuvuosina nousivat liikaa. Solmittu kilpailukykysopimus (kiky) on avuksi, mutta sen kautta tapahtuva sopeutuminen on ollut hidasta.Toinen huoli liittyy sopimuspolitiikan kehitykseen ja meneillään olevaan keskusteluun ”Suomen mallista”. EK on luopunut työnantajapoliittisesta roolistaan, vastedes palkat neuvotellaan pääasiassa liittotasolla. Nyt tarvitaan selkeitä pelisääntöjä.tiedostetaan teesi, jonka mukaan palkanmuodostus on kurinalaisempaa, jos siitä sovitaan hyvin keskitetysti, valtakunnan tasolla tai hyvin hajautetusti, yritystasolla.Suomi on kuitenkin siirtymässä entistä selvemmin liittotason palkanmuodostukseen ja ilmeisesti liittojen väliseen riitelyyn. Liittotaso on hankala, sillä jokainen liitto tavoittelee yleensä muita liittoja korkeampia palkankorotuksia. Se on tuhon tie.Puheena ollut Suomen malli tähtää siihen, että vientiliitot määrittävät sopimuskorotusten tason, joka sitoo myös muiden liittojen sopimuksia. Malli ei ole uusi, eikä se ole ruotsalainen.Vientisektoriin nojautuva palkkakoordinaation malli on ohittamaton lähtökohta jokaisessa taloudessa, jolla ei ole omaa valuuttaa (kuten Suomi) tai joka sitoutuu kiinteään valuuttakurssiin (kuten Tanska). Tästä reunaehdosta ei pidä luopua.monia murheita, joihin tuolla mallilla ei löydy vastausta. Niihin on haettava ratkaisuja paikallisen sopimisen avulla. Sen edistämiseksi tarvitaan osapuolten välistä luottamusta.Muissa pohjoismaissa tätä luottamusta on. Miksi ei meillä?Johtuuko se ay-liikkeen vallanhalusta ja vanhentuneista asenteista? Johtuuko se työnantajien haluttomuudesta diskuteerata ja sopia paikallisen luottamusmiehen kanssa?Emu-oloissa pärjäämme ajan myötä vain, jos palkanmuodostus vastaa kansantaloudellisia vaatimuksia. Tästä vastuu on ensisijaisesti työmarkkinoiden osapuolilla.Suomen pärjääminen emu-olo­issa riippuu siitä, onko heistä tämän vastuun kantajiksi.