Selvitys: Finassiteknologian kasvuyritykset keräävät nyt eniten sijoitusrahaa Pohjoismaissa

tutkimuksen mukaan fintech-toimiala kerää Pohjoismaissa tällä hetkellä enemmän sijoituksia kuin mikään muu kasvuyritysalue.Fintech tarkoittaa finanssiteknologiaa, jossa digitalisaatiota hyödyntäen haetaan uusia tapoja hoitaa rahaliikennettä ja rahoitusta, joka on tähän saakka ollut perinteisten pankkien hallussa. Uusien teknologioiden avulla raha voi liikkua tarvitsijalta toiselle ilman että se kiertää pankin kautta.Alalla eivät toimi vain uudet kasvuyritykset, vaan myös perinteiset pankit hakevat uusia toimintamalleja.Deloitten tekemän selvityksen mukaan Ruotsi on Pohjoismaista kärjessä tällä alueella ja kilpailee tunnettujen finanssiteknologian keskusten kuten Lontoon ja Singaporen kanssa.Tutkimuksen mukaan Pohjoismaissa on satoja fintech-yrityksiä ja ne saivat enemmän sijoituksia ja pääomaa kuin mikään muu sektori Pohjoismaissa viime vuonna. Pohjoismaisen pääoman osuus alan sijoituksissa kasvaa.”Fintechistä on muodostumassa kestävä ekosysteemi, ja Pohjoismaiden ulkopuolelta tulevaa pääomaa käytetään vain tarvittaessa”, sanoo Deloitten pankki- ja vakuutussektorin johtajatiedotteessa.Markkinan kypsymättömyyttä kuvaa Huikon mukaan kuitenkin se, että suurin osa sijoituksista tehdään alkuvaiheen kasvuyrityksiin. Yritysten myöhemmissä rahoituskierroksissa ulkomaisen pääoman osuus on vielä suuri.2014 lähtien Ruotsissa on tehty 50 yksittäistä sijoitusta, 57 prosenttia kaikista pohjoismaisista fintech-sijoituksista. Suomessa sijoituksia alan yrityksiin on tehty kahdeksan, Tanskassa 22 ja Norjassa kuusi.Yksittäisten sijoitusten määrässä Pohjoismaat päihittävät esimerkiksi Euroopan johtavat talousmahdit kuten Saksan ja Iso-Britannian.