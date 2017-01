Euroalue vahvistuu: talouskasvu kiihtyi, työttömyys vähäisintä yli seitsemään vuoteen ja inflaatio lähellä kahta prosenttia

Talous

Euroalueen talous kasvoi viime vuoden loka–joulukuussa 0,5 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, ilmenee Euroopan tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotiedoista.



Edellisellä vuosineljänneksellä eli heinä–syyskuussa kokonaistuotanto kasvoi 0,4 prosenttia huhti–kesäkuuhun verrattuna.



Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste euroalueella oli joulukuussa Eurostatin mukaan 9,6 prosenttia. Työttömyysaste oli joulukuussa vähäisintä sitten toukokuun 2009.



Kaksi ääripäätä euroalueen työttömyydessä ovat Saksa ja Kreikka. Saksassa työttömyysaste oli joulukuussa 3,9 prosenttia ja Kreikassa 23 prosenttia. Tosin Eurostatin uusin tieto Kreikasta on lokakuulta.



Suomessa kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli joulukuussa 8,7 prosenttia. Toisin sanoen työttömyys Suomessa on vähäisempää kuin euroalueella keskimäärin.



Talouden vahvistumisesta kertoo sekin, että inflaatiovauhti euroalueella kiihtyi tammikuussa Eurostatin ennakkotietojen mukaan 1,8 prosenttiin joulukuun 1,1 prosentista.



Inflaatiota kiihdytti etenkin energian kallistuminen, mikä taas johtuu raakaöljyn kallistumisesta.



Euroalueen talouden vahvistumisen pitäisi olla hyväksi Suomen teollisuudelle, sillä tavaraviennistä noin 40 prosenttia suuntautuu euroalueelle.



Tosin pohjainflaatio oli tammikuussa ennallaan 0,9 prosentissa. Pohjainflaatiosta on poistettu energian ja elintarvikkeiden vaikutus hintatason muutokseen.



Euroopan keskuspankille inflaation kiihtyminen on huojentavaa.



Keskuspankin tavoitteena on, että inflaatiovauhti euroalueella on keskipitkällä aikavälillä hieman alle kaksi prosenttia. Inflaatiovauhti oli viime marraskuuhun saakka euroalueella alle prosentin lokakuusta 2013 lähtien.



Keskuspankki on pyrkinyt vauhdittamaan inflaatiota ja talouskasvua rahapoliittisella elvytyksellä eli ostamalla markkinoilta arvopapereita ja asettamalla ohjauskorkonsa nollaan.



Kun keskuspankki ostaa markkinoilta erilaisia arvopapereita, se lisää rahan tarjontaa ja kannustaa pankkeja lisäämään lainanantoaan yrityksille ja kotitalouksille. Perimmäinen tarkoitus on, että yritykset ja kotitaloudet lisäisivät talouskasvulle elintärkeitä uusia investointeja.



Euroopan keskuspankki on tehostanut rahapoliittisen elvytyksensä kannustinta asettamalla pankkien talletuskoron -0,40 prosenttiin. Se tarkoittaa, että pankit joutuvat maksamaan talletuksistaan keskuspankkiin.