OP-ryhmän luotonanto kasvaa hurjaa vauhtia, asiakkaille annettavat lainanhoitojoustot ovat kasvaneet samalla tasaista tahtia

OP-ryhmän lainananto on jatkanut hurjaa kasvuvauhtiaan koko viime vuoden. Osuuspankit antoivat yrityksille viime vuonna lainoja 9,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myönnettyjen asuntolainojen määrä kasvoi 8,3 prosenttia.



Lainoja on matalien korkojen ansiosta maksettu myös takaisin vinhaa vauhtia. Luottokannan kasvuvauhti olikin selvästi hitaampaa. OP-ryhmän ulkona olevien luottojen määrä kasvoi vuodessa 4,5 prosenttia.



OP-ryhmän luotonannon kasvu on ollut selvästi koko markkinaa nopeampaa ja ryhmä on kasvattanut markkinaosuuttaan edelleen. Ryhmän tulostiedotteen mukaan markkinaosuus asuntolainoista kasvoi vuoden aikana 0,2 prosenttiyksikköä ja oli vuoden vaihteessa 39,4 prosenttia.



Ryhmän pankkitoiminnan korkokate eli luottojen ja talletusten korkoerosta tuleva tulos kasvoi edellisvuoteen verrattuna hieman 1 133 miljoonaan euroon. Katetta paransi luottojen marginaalien nousu, luotonannon kasvu ja ryhmän oman varainhankinnan halpeneminen.



OP-ryhmän luottotappiot olivat edelleen hyvin vähäisiä. Samaan aikaan asiakkaille annettavat lainojen maksujoustot ovat kuitenkin kasvaneet tasaista tahtia, mikä kasvatti niin sanottujen ongelmasaamisten kokonaismäärän 2,6 miljardiin euroon.



Vuoden vaihteessa asiakkaiden maksuvaikeuksista johtuvia maksuaikataulun pidennyksiä tai muita joustoja oli annettu 1 711 miljoonan euron luottoihin, mikä on noin kaksi prosenttia kaikista luotoista. Summa kasvoi vuoden aikana 400 miljoonalla eurolla.



Lainanhoitojoustot ovat asiakkaan aloitteesta sovittuja helpotuksia alkuperäiseen maksuohjelmaan ja niillä pyritään auttamaan asiakasta selviytymään väliaikaisista maksuvaikeuksista.



Koko viime vuonna ryhmän tulos ennen veroja kasvoi 3,3 prosenttia 1 138 miljoonaan euroon. Loka–joulukuussa tulos parani 24,4 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta 218 miljoonaan euroon.



Pankkitoiminnan lisäksi OP-ryhmään kuuluvat vahinkovakuutus- ja henkivakuutusyhtiöt.



OP-ryhmän ydinvakavaraisuus oli vuoden lopussa 20,1 prosenttia eli huomattavasti yli viranomaisten minimivaatimusten. Ryhmällä oli ydinpääomaa 8,9 miljardia. Tästä 2,6 miljardia on ryhmän asiakkaille myytyjä tuotto-osuuksia. Irtisanottuja tuotto-osuuksia on tämän vuoden tammikuussa maksettu takaisin 200 miljoonaa euroa.



Pankkien vakavaraisuus riippuu luottoriskien laskentatavasta. Finanssivalvonta on kertonut valmistelevansa asuntolainojen riskipainojen minimitason asettamista 10 prosenttiin. Voimaan tullessaan muutos pienentää OP-ryhmän ydinvakavaraisuutta 0,9 prosenttiyksikköä.