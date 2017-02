Trump sai perinnöksi vahvan talouden –Yhdysvaltojen työllisyys kasvoi ennakoitua voimakkaammin

Talous

Yhdysvaltojen talous oli tammikuussa ennakoitua paremmassa kunnossa, jos mittarina käytetään työllisyyden kehittymistä.



Työllisten määrä maatalouden ulkopuolella lisääntyi työministeriön julkaiseman tilaston mukaan tammikuussa 227 000:lla, mikä oli selvästi ekonomistien odotuksia enemmän.



Uutistoimisto Reutersin ennakkokyselyssä ekonomistit arvioivat, että työllisten määrä olisi kasvanut tammikuussa 175 000:lla.



Työministeriön mukaan työllisten määrä kasvoi etenkin vähittäiskaupassa, rakennusteollisuudessa ja rahoitusalalla.



Tuntipalkat kohosivat tammikuussa 2,5 prosenttia, mikä oli sanomalehti Financial Timesin mukaan pettymys. Joulukuussa tuntipalkat kohosivat 2,8 ja ekonomistit odottivat niiden nousseen 2,7 prosenttia tammikuussa.



Työttömyysaste oli tammikuussa oli yhä edelleen alle viisi prosenttia. Tammikuussa se oli 4,8 prosenttia ja joulukuussa 4,7 prosenttia.



Yhdysvallat on maailman suurin kansantalous, jolla on verraten suuri vaikutus koko maailmantalouteen.



Työllisyyden kehittyminen on Yhdysvaltojen talouden tärkeä ilmapuntari, jota ekonomistit ja sijoittajat eri puolilla maailmaa seuraavat tarkasti.