IMF:n johto poikkeuksellisesti eri mieltä Kreikasta – odotettu maaraportti arvioi, että velkahelpotuksia tarvitaan

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) julkisti tiistain vastaisen yönä tiedonannon, jonka mukaan järjestön johto on jakautunut näkemyksissään Kreikan talouskehityksestä. On hyvin poikkeuksellista, että IMF:n 24-jäseninen johtokunta on julkisesti erimielinen.



Johtokunta kävi maanantaina keskustelua järjestön virkamiesten valmistelemasta maaraportista, joka suhtautuu Financial Times -lehden mukaan hyvin pessimistisesti Kreikan mahdollisuuksiin selviytyä veloistaan. Raporttia ei ole vielä julkistettu.



Tiedotteen olennaisin viesti on se, että Kreikan valtionvelan määrä on kestämätön, ja velkoja pitäisi siksi leikata. Näkemys tarkoittanee, ettei IMF ole valmis osallistumaan Kreikan lainoittamiseen, ennen kuin maan velkojat, käytännössä muut euromaat, suostuvat leikkaamaan velkoja.



IMF:n näkemykset ovat tärkeitä siksi, että euromaiden johtajat, erityisesti Saksa, ovat vaatineet, että IMF osallistuu Kreikan viimeisimpään 86 miljardin euron tukiohjelmaan tai sen maksut lopetetaan. Euromaiden ja IMF:n kiista on jatkunut viime kesästä. Silti euromaat ovat jatkaneet maksuja. Nyt Saksa aikoo olla tiukkana.



IMF:n tiedotteen mukaan suurin osa johtokunnan jäsenistä oli sitä mieltä, ettei Kreikka tarvitse lisää julkisen talouden säästötoimia. Jo voimassa olevien toimien uskotaan nostavan Kreikan julkisen talouden ylijäämän ennen velanhoitokuluja 1,5 prosenttiin.



”Jotkut johtokunnan jäsenet toivoisivat 3,5 prosentin ylijäämää vuoteen 2018 mennessä”, IMF kirjoittaa tiedotteessa.



Tiedotteessa todetaan, että Kreikan valtionvelka, joka on 179 prosenttia suhteessa maan bruttokansantuotteeseen, on kestämättömällä tasolla.



Tiedotteessa kuitenkin täsmennetään myöhemmin, että suurin osa johtokunnasta on sitä mieltä, että Kreikan velkoja pitää leikata lisää ja leikkauksen pitää olla riittävä ottaen huomioon Kreikan talouden realistiset mahdollisuudet tuottaa ylijäämiä.



Osa johtokunnasta oli siis sitä mieltä, ettei velkoja tarvitsisi leikata.



Johtokunta painotti myös tärkeyttä saada pienennettyä pankkisektorin suurta järjestämättömien luottojen määrää. Myös verotusjärjestelmän uudistusten jatkamista pitää jatkaa.