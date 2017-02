Nyt puhuvat Suomen parhaiden työpaikkojen rekrytoijat: Kerro tämä työhakemuksessa

Talous

Jokainen

Mitä työhakemukseen kannattaa kirjoittaa?

Kun soitan

Samoilla linjoilla

Noin 800

Mistä hakea töitä?

Perinteiset

Erityisesti

Kirjoitus on ensimmäinen osa kolmen jutun sarjassa. Huomenna haastateltavat kertovat, mitä kysyvät yleensä työhaastattelussa.