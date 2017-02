S-pankin 45 vuoden asuntolaina kävi hyvin kaupaksi – asuntolainakanta kasvoi 15 prosenttia

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

S-pankin tarjoamista 45 vuoden asuntolainoista on tulossa pankin mukaan myyntihitti. S-ryhmän ja vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan omistama pankki alkoi joulukuussa tarjota Suomen markkinoiden pisimpiä asuntolainoja.



Tarjous nosti S-pankin tiedotteen mukaan asuntolainahakemusten määrän uuteen ennätykseen. Koko viime vuonna S-pankin asuntolainakanta kasvoi 15,2 prosenttia vuoden takaisesta eli huomattavasti markkinoita nopeammin.



Suomen asuntolainakanta kasvoi viime vuoden aikana Suomen pankin tilastojen mukaan runsaat kaksi prosenttia. S-pankki on siis pikku hiljaa kasvattanut markkinaosuuttaan, vaikka sen osuus suomalaisten 92 miljardin euron asuntolainakannasta on yhä häviävän pieni.



Muut pankit eivät yleensä myönnä 20–25 vuotta pidempiä asuntolainoja, koska niissä riskit kasvavat. Lainan pääoma lyhenee hitaasti, ja esimerkiksi korkojen nousu tai asuntojen hintojen lasku voivat aiheuttaa lainanottajalle maksuongelmia helpommin kuin lyhyemmissä lainoissa.



Finanssivalvonnan ohjeiden mukaan lainanottajan tulojen pitää riittää lainan hoitamiseen, vaikka korko nousisi kuuteen prosenttiin ja lainan takaisinmaksuaika olisi 25 vuotta. Lainamäärää ei siis saa kasvattaa laina-aikaa pidentämällä.



S-pankin koko luotonanto kasvoi vielä selvästi asuntolainojakin nopeammin. Luottokanta kasvoi 23 prosenttia vuodessa 3,5 miljardiin euroon. Pankin mukaan kasvun selittävät asuntolainojen lisäksi taloyhtiöiden lainat.



Talletuksia S-pankilla on edelleen miljardin euron verran luottoja enemmän.



S-ryhmä on viime vuosina tehnyt kaikista asiakasomistajistaan myös S-pankin asiakkaita, kun ostoista saatavat bonukset alettiin maksaa S-pankin tileille. Samaan syssyyn vihreistä bonus-korteista tehtiin maksukortteja. Tämän vuoksi S-pankin asiakasmäärä on sen toiminnan volyymin nähden valtava, 2,9 miljoonaa asiakasta ja 1,9 miljoonaa maksukorttia.



Pankin liikevoitto oli viime vuonna 22,3 miljoonaa euroa, kolmanneksen edellisvuotta parempi. Luotonannon voimakkaasta kasvusta huolimatta pankin korkokate supistui 3,7 prosenttia.



Vakavaraisuus on hyvällä tolalla, 15,1 prosenttia.