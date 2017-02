Talous

yhden punnan kolikko, se hassun paksu pyöreä raha, on pysynyt samanlaisena yli kolmekymmentä vuotta. Paino 9,5 grammaa, halkaisija 22,5 millimetriä, kruunapuolella kuningatar Elisabet II:n profiili.Maaliskuussa kolikko muuttuu, kun The Royal Mint, Kuninkaallinen rahapaja, päästää liikenteeseen uuden, 12-kulmaisen punnan.Syynä muutokseen on se, että punnasta on tullut todennäköisesti maailman väärennetyin kolikko. Kuninkaallisen rahapajan tutkimusten mukaan yksi kolmestakymmenestä punnan kolikosta on väärennetty, mutta BBC:n haastattelemat asiantuntijat ovat arvioineet http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7988001.stm osuuden olevan jopa yksi kahdestakymmenestä.Osuus on niin korkea, että se rapauttaa koko maksuvälineen uskottavuutta. Jo Kuninkaallisen rahapajan arvion mukaan liikkeellä on kymmeniä miljoonia väärennettyjä punnan kolikoita.on tehnyt punnasta houkuttelevan väärennyskohteen?Yksiselitteistä vastausta ei ole. Usein väärennökset ovat olleet hyvin karkeita, mikä viittaisi siihen, että syynä on maksuvälineen suhteellisen ison ostovoiman ja sen huolimattoman käytön yhdistelmä. Huonolaatuinenkin väärennös on helppo ujuttaa markkinoille, koska ihmiset eivät juuri kiinnitä huomiota käyttämiinsä kolikoihin.Esimerkiksi yhden euron kolikko on vaikeampi väärentää, koska se on valmistettu kahdesta metallista, se on puntaa vaikeampi väärentää.Esimerkiksi yhden euron kolikko on kahdesta metallista valmistettuna puntaa vaikeampi väärentää, mutta samaan aikaan vähemmän arvokas. The Guardian -sanomalehden mukaan https://www.theguardian.com/money/2012/apr/06/counterfeit-pound-coin-guide ketään ei ole tuomittu väärennettyjen puntien käyttämisestä, mutta brittipoliisi on onnistunut löytämään rikollisliigojen teollisessa mittakaavassa toimivia rahapajoja. Äärimmäisenä esimerkkinä vuonna 2007 pohjoislontoolainen mies tuomittiin 14 miljoonan väärennetyn punnan kolikon valmistamisesta.

on Kuninkaallisen rahapajan mukaan määrä olla ”maailman vaikeimmin väärennettävä raha.”Ensinnäkin kolikko on valmistettu kahdesta eri metallista samaan tapaan kuin euron ja kahden euron kolikot. Muodoltaan se on 12-kulmainen, ja joka toisella sen sivuista on uurteet, joka toisella ei.Jo pelkästään tällaisen kolikon valmistaminen olisi teknisesti varsin vaativaa, mutta lisäksi siinä on muun muassa piilotekstiä ja hologrammia muistuttava, rahaa kääntäessä muuttuva kuvio.Täysin väärennöksiltä suojassa ei uusikaan punta ole, rahapaja korostaa, mutta ainakin automaatit tunnistavat aidon rahan sataprosenttisella varmuudella.Kuninkaallisen rahapajan video esittelee uutta kolikkoa.uudet punnan kolikot lasketaan kiertoon 28. maaliskuuta. Sen jälkeen seuraa puolen vuoden jakso, jona aikana sekä vanhat että uudet kolikot ovat käypää valuuttaa.Siis jos edelliseltä Britannian-matkalta on jäänyt käyttämättömiä puntia, ne pitää käyttää lokakuuhun mennessä – tai varautua pitämään keräilykappaleina.Toki vanhan kolikon voi vaihtaa myös pankissa, mutta harvalla suomalaisella on sellaisia läjiä vanhoja brittikolikoita kotona.Ellei sitten satu olemaan rahanväärentäjä.