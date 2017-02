Yli puolet suomalaisista kokee työpaikallaan olevan kiusaamista tai henkistä väkivaltaa

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Vuosi 2016 oli työelämän digitalisoitumisen vuosi.



Näin tiivistää työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tiistaina julkistetun vuoden 2016 työolobarometrin tulokset.



Yhtä hyvin ministeriö olisi voinut kutsua vuotta taloudellisen käänteen vuodeksi tai työpaikkaväkivallan vuodeksi.



Merkittävää oli, että ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2010 jälkeen useampi palkansaaja uskoo kehityksen olevan menossa jonkin verran parempaan kuin huonompaan suuntaan.



Kaikki ei ole työpaikoilla kuitenkaan hyvin, sillä fyysisen väkivallan uhan kokeminen on jopa lisääntynyt työpaikoilla ja työpaikkakiusaaminen on pysynyt yleisenä.



Yli puolet suomalaisista palkansaajista kokee työpaikallaan olevan kiusaamista tai henkistä väkivaltaa.



Kiusaamisen ja henkisen väkivallan esiintyminen väheni vuoteen 2010 saakka, jonka jälkeen se on kohonnut merkittävästi aiempaa korkeammalle tasolle.



Joka viides kuntatyöntekijä sanoo kokeneensa asiakkaiden aiheuttamaa fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa vuonna 2016. Asiakkaiden väkivaltaa tai sen uhkaa oli havainnut 47 prosenttia kuntatyöntekijöistä.



Väkivaltaa työpaikoilla havainneiden ja väkivallan ilmapiirin kokeneiden määrä on siis selvästi suurempi kuin väkivaltaa itse kokeneiden.



Väkivallasta ja työpaikkakiusaamisesta huolimatta työelämän laatu Suomessa on kehittynyt barometrin mukaan viime aikoina pääpiirteissään suotuisaan suuntaan.



Avoimuus työpaikoilla on lisääntynyt ja työntekijöiden tiedonsaanti on parantunut. Työntekijöitä kohdellaan myös entistä tasapuolisemmin. Työssä oppiminen on pysynyt vahvana ja koulutuspäivien määrä kasvanut edellisvuodesta.



Barometrin mukaan sosiaalista mediaa käytti työssään viime vuonna yhteensä 26 prosenttia palkansaajista, kun edellisvuonna osuus oli 21 prosenttia.



Sähköisten työtilojen tai pikaviestimien käyttö yleistyi 47 prosentista 54 prosenttiin.



Nuoret eivät suinkaan olleet ahkerimpia Facebookin, Twitterin tai muiden sosiaalisten medioiden työpaikkakäyttäjiä, vaan 35–44-vuotiaat.



Tämä ei johdu iästä, vaan siitä, että nuoret eivät yleensä kuulu ylempiin toimihenkilöihin, jotka ovat huomattavasti ahkerampia sosiaalisen median käyttäjiä kuin työntekijät. Työntekijöistä noin 11 prosenttia käyttää töissä sosiaalista mediaa, mutta ylemmistä toimihenkilöistä noin 42 prosenttia.



Yli 80 prosenttia sosiaalista mediaa työssään käyttävistä kertoo hyödyntävänsä sitä tiedon jakamiseen ja tiedon hankintaan. Kolmanneksi yleisin käyttötarkoitus on yhteistyösuhteiden luominen ja ylläpito, johon sosiaalista mediaa käytti noin 73 prosenttia vastaajista.



Toinen nopea työelämän muutos liittyy myös ylempiin toimihenkilöihin, sillä erityisesti he tekivät aikaisempaa enemmän etätöitä. Valtiolla yli puolet työntekijöistä tekee vähintään satunnaisesti etätöitä.



Kaikista työntekijöistä joka kolmas tekee vähintään satunnaisesti etätöitä, kun aiemmin etätöitä on tehnyt noin neljännes palkansaajista.



Irtisanomisvuodet vähensivät joustavien työaikojen käyttöä, mutta viime vuonna tätä työaikamuotoa käytettiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin.



Työbarometrin mukaan viime vuonna 70 prosenttia palkansaajista oli joustavien työaikajärjestelmien piirissä. Edellisvuoteen verrattuna osuus kasvoi noin 5 prosenttiyksikköä.



Joustavuus merkitsi myös sitä, että työtehtäviä hoidetaan aikaisempaa varsin paljon myös vapaa-ajalla. Noin 13 prosenttia vastaajista kertoo hoitavansa työasioitaan korvauksetta vapaa-ajalla viikoittain tai päivittäin.



Vertailua muihin vuosiin ei ole, sillä vuodesta 1992 tehdyssä barometrissa kysyttiin tätä nyt ensimmäistä kertaa.



Barometrin mukaan noin joka kuudennen vastaajan työtehtäviä on jossain määrin automatisoitu viimeisen kahden vuoden aikana. Joissain ammattiryhmissä, kuten yleissihteereillä, automatisointi on ollut voimakasta jo nyt, mutta useimmissa toistaiseksi vähäistä.



Tämä oli ensimmäinen kerta, kun barometrissa kyseltiin robotiikan ja tekoälyn aiheuttamasta työtehtävien automatisaatiosta.



Tiedot perustuvat vuoden 2016 työolobarometrin ennakkotietoihin. Barometri kuvaa työelämän laadun kehitystä palkansaajien näkökulmasta, ja siihen on haastateltu 1 631 palkansaajaa. Tuloksista julkaistaan myöhemmin vielä kattavampi julkaisu.



Vuodesta 1992 tehdyn barometrin tiedot kerätään syksyisin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä puhelinhaastatteluina.



Tiedot voidaan yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia Suomessa.