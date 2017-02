Tammikuu oli poikkeuksellinen: konkurssien määrä laski kolmanneksen

Talous

Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden tammikuussa pantiin vireille 137 konkurssia, mikä on 60 konkurssia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Se tarkoittaa yli 30 prosentin vähennystä.



Tilastokeskus pitää määrää poikkeuksellisen vähäisenä. Pääsyy oli se, että verohallinto pani konkursseja vireille vain 16 yrityksessä. Muut velkojat eli esimerkiksi pankit ja vakuutusyhtiöt panivat konkursseja vireille entiseen tahtiin.



Vuoden 2016 joulukuussa verohallinto ei pannut vireille yhtään konkurssia.



Konkurssien määrä on vähentynyt nyt kolme kuukautta peräjälkeen.



Nyt tammikuussa eniten vähenivät rakennusalalla vireille laitetut konkurssit. Niitä oli 29, mikä on 19 konkurssia vähemmän kuin vuotta aiemmin.



Työntekijöiden määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 650, mikä on 386 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan.



Yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssin vireilletulo ei tarkoita sitä, että lopputuloksena olisi konkurssi.



Oikeudenkäynnissä on monia vaiheita, ja sen aikana konkurssimenettely voi jäädä kesken.