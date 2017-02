Mongolia suostui IMF:n ehtoihin talouden tervehdyttämiseksi – saa runsaan viiden miljardin euron apupaketin

Talous

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Mongolia on sopinut Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n johtaman ryhmittyvän kanssa ehdoista, jotka oikeuttavat maan saamaan 5,5 miljardin dollarin eli noin 5,2 miljardin euron talouden vakauttamispaketin.



Mongolia on talouskriisissä vuodesta 2016 ylisuurten budjettien ja raaka-aineiden hinnanlaskujen takia.



Maan talous lähti kovaan kasvuun vuosina 2011–2013 kansainvälisten sijoittajien innostuttua Mongolian mineraalivarannoista.



IMF tiedotti sunnuntaina, että Aasian kehityspankki, Maailmanpankki ja yksittäiset Mongolian kanssa kauppaa käyvät maat kuten Japani ja Etelä-Korea osallistuvat maan rahoittamiseen ja avustamiseen.



Kiinalainen People’s Bank of China korottaa samalla merkittävästi Mongolian lainakiintiötä, ja IMF tarjoaa sille lisää lainoja.



IMF tiedotti sovusta sunnuntaina.



Tukipaketti hyväksytään virallisesti IMF:n hallituksessa maaliskuussa.



Uutistoimisto Reutersin mukaan Mongolian talous kasvoi yhden prosentin viime vuonna.



Kasvu oli hitainta seitsemään vuoteen.



Tänä vuonna talouskasvu voi lipsua pakkasen puolelle, kun talouden tervehdyttämispaketin ehtojen mukainen talouskuri pannaan täytäntöön.



Mongolia on suuri sisämaavaltio Itä-Aasiassa Venäjän ja Kiinan välissä. Noin 70 prosenttia maan pinta-alasta on aroa.



Mongolian väkiluku on tilastosta riippuen noin kolme miljoonaa.